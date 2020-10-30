ЄС засудив провокації Ердогана

У ЄС вважають, що Туреччина поки не демонструє готовності рухатися за позитивним сценарієм.

У Європейському Союзі обурені нещодавніми провокаціями президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, однак до грудня не обговорюватимуть санкції стосовно нього.

Про це повідомляє AFP з посиланням на голову Європейської ради Шарля Мішеля.

"Поки що Туреччина не демонструє готовності рухатися за позитивним сценарієм. Ми повернемося до цього питання у грудні", - сказав Мішель.

Він також зазначив, що лідери обурені провокаціями та риторикою Ердогана і вважають її неприпустимою. Але заходи проти Туреччини до грудня не обговорюватимуть.

За його словами, під час попередньої зустрічі на початку жовтня у ЄС вирішили готуватися до кращого та гіршого варіанту розвитку відносин з Туреччиною.

Нагадаємо, нещодавно Ердоган запропонував президенту Франції Еммануелю Макрону "перевірити психіку" через його ставлення до мусульманської меншини. Також президент Туреччини закликав громадян країни бойкотувати французькі товари.

Аналогічне висловлювання Ердогана, що пролунало раніше, вже призвело до того, що Париж відкликав французького посла з Анкари для консультацій, а ЄС закликав президента Туреччини "припинити розкручувати небезпечну спіраль конфронтації".

Напередодні Ердоган прокоментував промову Макрона, яку він виголосив після вбивства вчителя історії у передмісті Парижа.

"Що можна сказати з приводу глави держави, який так погано поводиться з представниками різних конфесій? Перш за все, слід перевірити його психіку", - висловився Ердоган.

Ці висловлювання в Парижі визнали неприйнятно грубими.

У своєму виступі Макрон заявляв про пережиту ісламом кризу у всьому світі. Також він пообіцяв модифікувати закон від 1905 року, щоб ще більше відокремити релігію і державу. Крім того, президент Франції пообіцяв ретельніше контролювати джерела фінансування діяльності мечетей.