У Туреччині назвали карикатури Charlie Hebdo на Ердогана "культурним расизмом"

У Туреччині критично висловилися щодо карикатур на президента Реджепа Таїпа Ердогана, опубліковані в останньому номері сатиричного тижневика Charlie Hebdo.

Про це написав у Twitter віцепрезидент Туреччини Фуат Октай.

"Ви не можете нікого обдурити, ховаючись за свободою думки. Я засуджую аморальну публікацію неприпустимої французької ганчірки про нашого президента. Я закликаю моральну, добросовісну міжнародну громадськість виступити проти цієї ганьби", - заявив віцепрезидент Туреччини.

Також з приводу цієї публікації голова управління з комунікацій адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтун заявив, що Туреччина не відмовиться від своїх принципів, попри "расистські, ксенофобські, ісламофобські та антисемітські підбурювання", і "залякування та провокації" не змусять її відступити.

"Антимусульманська програма президента Франції Макрона приносить свої плоди. Charlie Hebdo щойно опублікував серію так званих коміксів, повних відразливих зображень, нібито нашого президента. Ми засуджуємо ці найогидніші зусилля з поширення культурного расизму та ненависті такою публікацією", - написав Алтун.

Висловився щодо карикатур і прессекретар президента Туреччини Ібрагім Калин.

"Метою цих публікацій є позбавлених моралі та порядності, розповсюдження ненависті та ворожнечі. Перетворення свободи вираження поглядів на ворожість до релігії та переконань може бути результатом хворобливого мислення. Кожен із здоровим глуздом повинен засудити та відкинути цю огидну публікацію", - заявив Калин.

Сатиричний журнал розмістив на обкладинці номеру карикатуру на турецького президента та зображення жінки в парнаджі з оголеними сідницями та тацею з алкоголем.

Нагадаємо, напередодні Еммануель Макрон заявив про необхідність боротьби з "радикальним ісламом". Така заява пролунала після жорстокого вбивства шкільного вчителя ісламістським радикалом в околицях Парижа. У відповідь на слова Макрона Реджеп Тайіп Ердоган порадив тому перевірити психічне здоров'я. Після цього Париж відкликав свого посла з Анкари.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган в неділю знову публічно висловився про французького колегу Еммануеля Макрона.

27 жовтня Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган закликав громадян країни бойкотувати французькі товари.