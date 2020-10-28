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Хакери зламали передвиборчий сайт Трампа

Роботу ресурсу вдалося відновити.

Хакери зламали передвиборчий сайт Трампа
Фото: EPA/UPG

Невідомі зламали сайт виборчого штабу президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Роботу ресурсу вдалося відновити.

Про це повідомив представник штабу Тім Мертау у твіттері.

Він повідомив, що співробітники штабу працюють з правоохоронними органами над пошуками джерела атаки.

За словами Мертау, доступ до конфіденційних даних не був отриманий у зв'язку з тим, що вони фактично не зберігаються на сайті.

Як свідчать дані www.donaldjtrump.com,  на сайті виборчого штабу було розміщено повідомлення, в якому, зокрема, йшлося, що "світ втомився від брехні Трампа".

Фото: Скріншот NBC News

Нагадаємо, вибори президента США пройдуть 3 листопада. В них братимуть участь чинний глава держави Дональд Трамп і кандидат від демократів Джо Байден.

Раніше в жовтні Microsoft заявила про зрив хакерської атаки, що могла повпливати на вибори президента США. Повідомлялося, що групи кіберзлочинців з Росії, Китаю та Ірану атакують працівників передвиборчих штабів президента Дональда Трампа і його суперника на виборах Джо Байдена.

7 серпня Директор Національного центру контррозвідки США Вільям Еваніна заявив про спроби Росії, Китаю та Ірану впливати на результат президентських виборів у Штатах. За оцінками контррозвідки, "Росія вживає заходів, щоб очорнити колишнього віцепрезидента Байдена і тих, кого вона вважає антиросійським істемблішментом".

9 серпня радник Білого дому з нацбезпеки Роберт О’Браєн заявив, що пов’язані з урядом Китаю хакери атакують американську виборчу інфраструктуру напередодні виборів президента США.

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