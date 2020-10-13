Microsoft заявила про зрив хакерської атаки, що могла повпливати на вибори президента США

Компанія Microsoft заявила про зрив масштабної кібератаки, яка могла побічно вплинути на виборчу інфраструктуру перед виборами президента США.

Як пише CNN, зловмисники використовували величезну мережу шкідливих програм та сервери ботнету Trickbot. Хто саме може стояти за цим – не повідомляється.

Trickbot давав можливість хакерам продавати те, що, на думку Microsoft, було послугою іншим хакерам - можливість запускати вразливі комп’ютери, маршрутизатори та інші пристрої зі шкідливими програмами.

Сюди входить викуп програмного забезпечення, який, за попередженням представників корпорації "Майкрософт" та США, може становити ризик для веб-сайтів, що відображають інформацію про вибори, або для сторонніх постачальників програмного забезпечення, які надають послуги виборчим службовцям.

Microsoft заявила, що отримала постанову федерального суду про відключення IP-адрес, пов’язаних із серверами Trickbot, і працювала з постачальниками телекомунікаційних послуг у всьому світі для припинення роботи мережі.

Компанія визнає, що хакери, швидше за все, незабаром обійдуть заходи безпеки та намагатимуться оживити свою діяльність. Але, за словами Microsoft, зусилля компанії відображають "новий правовий підхід", який може допомогти владі боротися з мережею в майбутньому.

Нагадаємо, що 7 серпня Директор Національного центру контррозвідки США Вільям Еваніна заявив про спроби Росії, Китаю та Ірану впливати на результат президентських виборів у Штатах.

За оцінками контррозвідки, "Росія вживає заходів, щоб очорнити колишнього віцепрезидента Байдена і тих, кого вона вважає антиросійським істемблішментом".

У заяві також вказується, що "деякі особи, пов'язані з Кремлем, намагаються підвищити (рейтинг. - Ред.) кандидатури Трампа в соціальних мережах та на російському телебаченні".

Еваніна також заявив, що Росія використовує українського нардепа Андрія Деркача для впливу на вибори президента.

КНР, відповідно до заяви голови контррозвідки, "розширює зусилля з впливу перед листопадом 2020 року" та хоче, щоб "президент Трамп, якого Пекін вважає непередбачуваним, не переміг на виборах".

9 серпня радник Білого дому з нацбезпеки Роберт О’Браєн заявив, що пов’язані з урядом Китаю хакери атакують американську виборчу інфраструктуру напередодні виборів президента США.