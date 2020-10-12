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Азербайджан заявив про обстріли після перемир'я, Вірменія спростовує

Азербайджан повідомляє про 11 загиблих у місті Гянджі.

Азербайджан заявив про обстріли після перемир'я, Вірменія спростовує
Фото: twitter.com/AzerbaijanMFA

Посол Азербайджанської Республіки в Україні Ельміра Ахундова зявила, що з моменту укладеного в Москві перемир'я щодо Нагірного Карабаху між Азербайджаном і Вірменією в місті Гянджі загинули вже 11 осіб.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на звернення посла до жіночих і правозахисних організацій України.

"Лише за першу ніч після оголошеного в Москві перемир'я в результаті ракетного обстрілу збройними силами Вірменії міста Гянджі, розташованого далеко за межами прифронтової зони, загинули 11 осіб. Серед них 4 жінки. Поранено 34 мирних жителів, 16 з них - жінки, 6 - малолітні діти", - йдеться в заяві.

За даними посла, загалом з початку ескалації конфлікту в Нагірному Карабасі, починаючи з 27 вересня, в мирних містах і селах Азербайджану загинуло понад 40 осіб, 205 отримали поранення.

Міністерство оборони Вірменії спростувало заяву Баку про обстріл з вірменської території міста Гянджі.

Нагадаємо, 27 вересня бойові дії в Нагірному Карабаху перейшли в активну фазу. Азербайджан назвав свою операцію контрнаступом у відповідь на обстріл з боку Вірменії. Обидві сторони заявили про жертви серед військових і мирних жителів. 

Того ж дня Вірменія та невизнана Нагірно-Карабаська республіка оголосили воєнний стан і загальну мобілізацію. Згодом воєнний стан та комендантську годину ввели в Азербайджані. 2 жовтня Вірменія привела збройні сили в повну бойову готовність.

4 жовтня Азербайджан повідомив, що вірменська армія завдала удару по місту Гянджі.

ООН та світові лідери закликали сторони до негайних переговорів. Водночас президент Азербайджану Ільхам Алієв головною умовою перемир'я назвав виведення збройних сил Вірменії з регіону.

Сторони домовились про припинення вогню за підсумками переговорів у Москві 10 жовтня. Перемовини тривали 10 годин. У результаті сторони зійшлися на чотирьох пунктах. Зокрема, перемир'я мало бути встановлено для обміну військовополоненими та іншими утримуваними особами і тілами загиблих за посередництва Міжнародного Червоного Хреста.

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