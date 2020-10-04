Міноборони країни інформує про жертву та постраждалих.

Фото: twitter.com/AzerbaijanMFA

В результаті ракетного обстрілу вірменськими збройними силами міста Гянджа помер один, поранені четверо мирних жителів. Про це повідомили у неділю в МЗС Азербайджану.

У твіттері відомства зазначено, що Гянджа - друге за величиною місто Азербайджану, розташоване за 60 км від кордону з Вірменією.

1 civilian killed and 4 injured as the result of the missile strike by the #Armenia/n army on dense residential areas of #Ganja, the 2nd largest city of #Azerbaijan, 60 km away from the Armenian border. Evidence of heavy damage to the city.#StopArmenianAggression #WarCrimes pic.twitter.com/oSuhkANUuq — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 4, 2020

В адміністрації президента Азербайджану стверджують, що "вірменські збройні сили випустили ракети з території Вірменії по азербайджанському місту Гянджа", передає Інтерфакс.

Зі свого боку міністерство оборони Вірменії повідомляло, що з території республіки вогонь у напрямку Азербайджану не ведеться.

Раніше в неділю речник "президента" невизнаної Нагірно-Карабаської республіки Ваграм Погосян написав у себе в фейсбуці, що військовий аеропорт Азербайджану в Гянджі знищено.

Міноборони Азербайджану інформацію про пошкодження військових об’єктів у місті заперечило.

"Президент" невизнаної республіки Араік Арутюнян заявив, що ракетні удари по військових об'єктах Азербайджану в місті Гянджа були нанесені в неділю за його наказом, зараз вогонь припинений "щоб уникнути жертв серед цивільного населення".

Нагадаємо, 27 вересня бойові дії у Нагірному Карабаху перейшли в активну фазу. Азербайджан назвав свою операцію контрнаступом у відповідь на обстріл з боку Вірменії. Обидві сторони заявили про жертви серед військових та мирних жителів.

Того ж дня Вірменія та невизнана Нагірно-Карабаська республіка оголосили воєнний стан і загальну мобілізацію. Згодом воєнний стан та комендантську годину ввели в Азербайджані. 2 жовтня Вірменія привела збройні сили в повну бойову готовність.

ООН та світові лідери закликали сторони до негайних переговорів. Водночас президент Азербайджану Ільхам Алієв головною умовою перемир'я назвав виведення збройних сил Вірменії з регіону.

3 жовтня Вірменія та Азербайджан заявили, що у Нагірному Карабаху тривають "запеклі бої". Обидві сторони повідомили про втрати противника.