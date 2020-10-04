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Засновник Kenzo помер від коронавірусу

Кензо Такаді був 81 рік.

Японський модельєр Кензо Такада - засновник дому моди Kenzo - помер у віці 81 року від спричинених COVID-19 ускладнень.

Про це в неділю, 4 жовтня, повідомляє інформагенція AFP.

За словами речника кутюр'є, 81-річний засновник бренду Kenzo помер у неділю в лікарні в передмісті Парижа.

Кензо Такада народився 27 лютого 1939 року в Хімедзі на острові Хонсю. Нарикінці 1950-х років він вивчав моду в Токіо, а в 1965 році переїхав до Парижа. Через п'ять років після переїзду у Францію Кензо Такада представив свою першу колекцію модного одягу. Вже 1970-го його перша демонстрація моделей жіночого одягу викликала значний інтерес.

З 1983 року Кензо починає також займатися і чоловічою модою. У 1984 році Міністерство культури Франції нагородило його Орденом мистецтв і літератури. З 1988 року почався випуск парфумерії під маркою Kenzo.

У 1993 році марку Kenzo купив концерн LVMH. Кензо Такада ще шість років після продажу працював у домі моди, що носить його ім'я, а потім співпрацював з Kenzo над окремими колекціями.

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