SkyUp скасувала рейси Київ-Єреван через загрозу польотам

Наразі скасовані найближчі вильоти до Вірменії, заплановані на 2 і 5 жовтня.

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines скасувала рейси Київ-Єреван через використання системи ППО поблизу вірменської столиці.

Про це йдеться у повідомленні на сайті перевізника.

"У таких умовах авіаперевізник не може ставити під загрозу життя пасажирів. SkyUp продовжував виконувати рейси Київ-Єреван, поки це залишалося безпечним", - йдеться у заяві авіакомпанії.

Наразі скасовані найближчі вильоти до Вірменії, заплановані на 2 і 5 жовтня. Рішення про виконання інших рейсів буде ухвалюватись перевізником "залежно від розвитку подій".

Пасажири, які вже придбали квитки на рейси, що були скасовані, можуть отримати відшкодування вартості квитка, безкоштовно змінити дату на рейси, починаючи з 9 жовтня, або скористатись спеціальним рейсом Київ – Тбілісі – Київ (5 жовтня) із організацією трансферного зеленого коридору з Тбілісі до Єревана наземним транспортом.

Раніше про скасування рейсів Київ-Єреван оголосила МАУ.

Нагадаємо, 27 вересня бойові дії у Нагірному Карабаху перейшли в активну фазу. Азербайджан назвав свою операцію контрнаступом у відповідь на обстріл з боку Вірменії. Обидві сторони заявили про жертви серед військових та мирних жителів.

Того ж дня Вірменія та невизнана Нагірно-Карабаська республіка оголосили воєнний стан і загальну мобілізацію. Згодом воєнний стан та комендантську годину ввели в Азербайджані. 2 жовтня Вірменія привела збройні сили в повну бойову готовність.

ООН та світові лідери закликали сторони до негайних переговорів. Водночас президент Азербайджану Ільхам Алієв головною умовою перемир'я назвав виведення збройних сил Вірменії з регіону.

Сьогодні Вірменія та Азербайджан заявили, що у Нагірному Карабаху тривають "запеклі бої". Обидві сторони повідомили про втрати противника.

Сьогодні президент Азербайджану Ільхам Алієв закликав Росію, США та Францію, які входять до так званої Мінської групи ОБСЄ з врегулювання війни у Нагірному Карабаху, посприяти у вирішенні конфлікту в регіоні.