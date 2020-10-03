Так само "змінені" назви Польщі та Литви. Замість цього країни підписані як "Колишня радянська Литовська республіка" та "Колишня Польська народна республіка".

Білоруський державний телеканал СТВ ("Столичное ТВ") почав підписувати Україну як "колишня Українська Радянська Соціалістична Республіка".

Про це свідчать скріншоти з відео каналу.

Як випливає з відео, для позначення подій в Україні канал використовує геотитр, в якому замість "Україна" значиться "Колишня УРСР".

Фото: YouTube.com

Так само "змінені" назви Польщі та Литви. Замість цього країни підписані як "Колишня радянська Литовська республіка" та "Колишня Польська народна республіка".

Фото: YouTube.com

Фото: YouTube.com

Як зазначається у описі каналу на його сайті, "Столичне телебачення" - один з трьох національних телеканалів, що віщає на всю територію Білорусі.

Нагадаємо, після оголошення попередніх підсумків президентських виборів 9 серпня в Білорусі почалися протести, які тривають до сьогодні. За даними ЦВК, Лукашенко набрав понад 80% голосів. Єдиний кандидат від опозиції Світлана Тихановська заручилася підтримкою 10% виборців.

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Україна, як і країни ЄС та США, не визнала результатів виборів у Білорусі чесними та такими, що відображають реальне волевиявлення громадян.

31 серпня Литва, Латвія та Естонія оголосили персонами нон ґрата 30 білорусів. Серед них - президент Білорусі Олександр Лукашенко та його син Віктор. 25 вересня країни Балтії розширили список до 98 осіб.

Сьогодні лідери країн Європейського Союзу погодили запровадження санкцій проти майже 40 посадових осіб Білорусі.

До санкцій Європейського Союзу проти Білорусі планує приєднатися і Україна.