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Азербайджан слідом за Вірменією заявив про готовність до мирних переговорів

Раніше вірменська сторона заявляла про готовність до мирних переговорів за посередництва ОБСЄ.

Азербайджан слідом за Вірменією заявив про готовність до мирних переговорів
Cкрин видео предоставленного минобороны Армении, на котором видно поражение единицы азербайджанской бронетехники в Нагорно-Караб
Фото: EPA/UPG

Президент Азербайджану Ільхам Алієв закликав Росію, США та Францію, які входять до так званої Мінської групи ОБСЄ з врегулювання війни у Нагірному Карабаху, посприяти у вирішенні конфлікту в регіоні.

Про це Алієв заявив в інтерв|ю Al Jazeera, передає "Радіо Свобода".

"Я вважаю, що ці три країни повинні продовжити працювати разом над врегулюванням нагірно-карабаського конфлікту, але за умови, що вони залишаться нейтральним", – сказав Алієв.

Вчора, 2 жовтня, Міністерство закордонних справ Вірменії привітало телефонні переговори Мінської групи. Раніше вірменська сторона заявляла про готовність до мирних переговорів за посередництва ОБСЄ.

Мінська група закликала лідерів Вірменії та Азербайджану "негайно взяти на себе зобов’язання відновити предметні переговори, добросовісно та без передумов".

Нагадаємо, 27 вересня бойові дії у Нагірному Карабаху перейшли в активну фазу. Азербайджан назвав свою операцію контрнаступом у відповідь на обстріл з боку Вірменії. Обидві сторони заявили про жертви серед військових та мирних жителів. 

Того ж дня Вірменія та невизнана Нагірно-Карабаська республіка оголосили воєнний стан і загальну мобілізацію. Згодом воєнний стан та комендантську годину ввели в Азербайджані. 2 жовтня Вірменія привела збройні сили в повну бойову готовність.

ООН та світові лідери закликали сторони до негайних переговорів. Водночас президент Азербайджану Ільхам Алієв головною умовою перемир'я назвав виведення збройних сил Вірменії з регіону. 

Сьогодні Вірменія та Азербайджан заявили, що у Нагірному Карабаху тривають "запеклі бої". Обидві сторони повідомили про втрати противника. 

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