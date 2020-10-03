Голова німецького МЗС: санкції проти РФ неминучі, якщо ОЗХЗ підтвердить отруєння Навального "Новачком"

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що санкції проти Росії будуть неминучими, якщо Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердить отруєння російського опозиціонера Олексія Навального речовиною "Новачок". Про це він сказав в інтерв'ю виданню t-online, оприлюдненому в суботу, 3 жовтня, передає DW.

"Німеччина передала розслідування справи ОЗХЗ. Якщо висновок німецької, шведської і французької лабораторій підтвердяться, то ЄС дасть чітку відповідь", - сказав Маас.

За його словами, у цій справі Євросоюз прийме скоординоване рішення.

"Настільки кричуще порушення міжнародної угоди про хімічну зброю не може залишитися без відповіді. Ми з Європою тут дотримуємося однакової думки", - сказав очільник німецького МЗС.

На питання, чи готова Німеччина в цьому випадку відмовитися від участі у проєкті "Північний потік - 2", Маас відповів: "Слід ретельно обміркувати, які саме висновки зробити зі справи Навального. У спорудженні газопроводу беруть участь понад 100 європейських компаній, половина з них - німецькі. Тому багато європейських працівників постраждають у разі припинення будівництва".

Нагадаємо, Навальний знепритомнів 22 серпня на борту літака, що летів з Томська в Москву. Після екстреної посадки в Омську опозиціонера госпіталізували. 22 серпня його доставили для лікування в Берлін. 19 діб політик перебував у штучній комі. 10 вересня стало відомо, що Навальний повністю отямився. Лікарі очікують, що фізично він зможе відновитися на 90%.

Експерти спецлабораторії збройних сил Німеччини на прохання берлінської клініки "Шаріте" провели токсикологічний аналіз і виявили, що Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною групи "Новачок". Пізніше до аналогічних висновків незалежно один від одного прийшли лабораторії в Швеції і Франції. Москва заперечує всі звинувачення.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель не виключає запровадження санкцій проти російського газогону "Північний потік-2", який має транспортувати газ до Німеччини, через можливу причетність Кремля до отруєння Навального.

Сам Навальний заявив, що до його отруєння причетний президент Росії Володимир Путін.