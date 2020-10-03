НБУ виводить з обігу монети номіналом 25 коп і гривні зразків до 2003 року
НБУ виводить з обігу монети номіналом 25 коп і гривні зразків до 2003 року
У Трампа виявили коронавірус (оновлено)
У Трампа виявили коронавірус (оновлено)
"Полет был штатным". Что произошло с АН-26 в Чугуеве?
"Полет был штатным". Что произошло с АН-26 в Чугуеве?
Курсант, який вижив у катастрофі Ан-26: "До останнього моменту паніки на борту не було"
Курсант, який вижив у катастрофі Ан-26: "До останнього моменту паніки на борту не було"
Михаил Добкин: «Не хотелось бежать, как Виктор Федорович»
Михаил Добкин: «Не хотелось бежать, как Виктор Федорович»
Т.в.о. голови правління ОГХК Пітера Девіса звільнили через підозрілі контракти
Т.в.о. голови правління ОГХК Пітера Девіса звільнили через підозрілі контракти
Головред російського інтернет-ЗМІ спалила себе біля будівлі МВС після обшуку
Головред російського інтернет-ЗМІ спалила себе біля будівлі МВС після обшуку
Бігус назвав Дубінського автором фейку "Вєстєй" про "повій Майдану"
Бігус назвав Дубінського автором фейку "Вєстєй" про "повій Майдану"
Microsoft інвестує пів мільярда доларів в український ринок
Microsoft інвестує пів мільярда доларів в український ринок
ГоловнаСуспільствоПодії

Прокуратура Криму відкрила справу через затримання п’ятьох "свідків Єгови" у Севастополі

Їх арештували до кінця листопада за екстремістською статтею.

Прокуратура Криму відкрила справу через затримання п’ятьох "свідків Єгови" у Севастополі
Фото: QHA Агентство Крымские Новости

Прокуратура Криму відкрила справу через обшуки та затримання п’ятьох "свідків Єгови" у Севастополі. Про це повідомили на сайті відомства.

"Розпочато кримінальне провадження за фактом проведення 1 жовтня 2020 року силовиками держави-окупанта ряду незаконних обшуків у помешканнях можливих учасників релігійної організації "Свідки Єгови" у місті Севастополь та подальшого затримання п’ятьох осіб", - йдеться у повідомленні. 

Кримінальні провадження розпочаті за ч. 2 ст. 162 , ч. 2 ст. 146 КК України (порушення недоторканності житла) та (незаконне позбавлення волі). За вказані незаконні дії передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років. 

Російський Інтерфакс з посиланням на інформоване джерело пише, що суд у Севастополі у п’ятницю взяв під варту чотирьох осіб, яких "підозрюють у створенні осередку забороненої в РФ релігійної організації Свідків Єгови". Їх арештували до третьої декади листопада.

"Свідки Єгови" на своєму сайті повідомили прізвища заарештованих севастопольців.

"Силовики у камуфляжі вторглися щонайменше до дев’яти місцевих жителів. Чотирьох чоловіків і жінку помістили в ІТТ, але до півночі [1 жовтня] жінку відпустили. (...) Відносно них порушено кримінальну справу за екстремістською статтею", - зазначено у повідомленні.

У прокуратурі Криму нагадали, що з початку окупації півострова діяльність релігійної організації "Свідки Єгови" в Криму була незаконно заборонена, її прихильники не мають права на зібрання і піддаються систематичним незаконним кримінальним переслідуванням.

Раніше Україна звинуватила РФ у розпалюванні релігійної ворожнечі в Криму. Окупанти чинять репресії також щодо мусульман, вірян Православної церкви України, громад Месіанських євреїв. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також