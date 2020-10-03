Прокуратура Криму відкрила справу через затримання п’ятьох "свідків Єгови" у Севастополі

Їх арештували до кінця листопада за екстремістською статтею.

Прокуратура Криму відкрила справу через обшуки та затримання п’ятьох "свідків Єгови" у Севастополі. Про це повідомили на сайті відомства.

"Розпочато кримінальне провадження за фактом проведення 1 жовтня 2020 року силовиками держави-окупанта ряду незаконних обшуків у помешканнях можливих учасників релігійної організації "Свідки Єгови" у місті Севастополь та подальшого затримання п’ятьох осіб", - йдеться у повідомленні.

Кримінальні провадження розпочаті за ч. 2 ст. 162 , ч. 2 ст. 146 КК України (порушення недоторканності житла) та (незаконне позбавлення волі). За вказані незаконні дії передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Російський Інтерфакс з посиланням на інформоване джерело пише, що суд у Севастополі у п’ятницю взяв під варту чотирьох осіб, яких "підозрюють у створенні осередку забороненої в РФ релігійної організації Свідків Єгови". Їх арештували до третьої декади листопада.

"Свідки Єгови" на своєму сайті повідомили прізвища заарештованих севастопольців.

"Силовики у камуфляжі вторглися щонайменше до дев’яти місцевих жителів. Чотирьох чоловіків і жінку помістили в ІТТ, але до півночі [1 жовтня] жінку відпустили. (...) Відносно них порушено кримінальну справу за екстремістською статтею", - зазначено у повідомленні.

У прокуратурі Криму нагадали, що з початку окупації півострова діяльність релігійної організації "Свідки Єгови" в Криму була незаконно заборонена, її прихильники не мають права на зібрання і піддаються систематичним незаконним кримінальним переслідуванням.

Раніше Україна звинуватила РФ у розпалюванні релігійної ворожнечі в Криму. Окупанти чинять репресії також щодо мусульман, вірян Православної церкви України, громад Месіанських євреїв.