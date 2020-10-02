В РНБО розповіли, коли поставлять на облік користувачів "ВКонтакте"

Питання обліку українських користувачів "Вконтакте" обговорюватиметься під час напрацювання стратегії кібербезпеки та стратегії інформаційної безпеки України.

Рада Національної безпеки і оборони України (РНБО) планує затвердити механізм обліку користувачів забороненої російської соцмережі "Вконтакте" протягом найближчих шести місяців.

Про це повідомили в апараті Ради нацбезпеки й оборони України на запит "Суспільного".

Зазначається, що питання обліку українських користувачів "Вконтакте" обговорюватиметься під час напрацювання стратегії кібербезпеки та стратегії інформаційної безпеки України. Документи будуть представлені протягом пів року.

"Відповідно до затвердженої Стратегії національної безпеки України протягом пів року буде розроблено нову Стратегію кібербезпеки України, а також стратегію інформаційної безпеки. Питання створення "системи обліку українських користувачів російської соціальної мережі "ВКонтакте" та, за необхідності, інших соцмереж, що знаходяться під контролем держави-агресора, обговорюватиметься в рамках реалізації згаданих стратегій", – йдеться у повідомленні РНБО.

Російські соцмережі "ВКонтакте", "Одноклассники", а також сервіси Mail.Ru Group заборонені в Україні з 2017 року.

У вересні представники "ВКонтакте" заявили про відновлення доступу до цієї соцмережі на території України шляхом внесення змін у код додатка.

15 вересня в РНБО нагадали, що додаток "ВКонтакте" збирає дані українських користувачів для спецслужб РФ.

Пізніше Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що РНБО візьме та облік та перевірятиме на поширення російського контенту українських користувачів "ВКонтакте".