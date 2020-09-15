Додаток "ВКонтакте" збирає дані українських користувачів для спецслужб РФ, - РНБО

У РНБО заявили, що це може загрожувати нацбезпеці України.

Оновлена робота проксі в мобільному додатку "ВКонтакте" має на меті збір спецслужбами Російської Федерації даних про громадян України.

Про це повідомила пресслужба Ради національної безпеки і оборони України з посиланням на заступника секретаря РНБО Сергія Демедюка.

"З моменту застосування санкцій ми бачимо періодичне поширення інформації про відновлення доступу до цієї соцмережі на території України, навіть незважаючи на нестабільну роботу проксі. Ми впевнені, що цей додаток використовується російськими спецслужбами для збору даних про громадян України і всіх, у кого він встановлений", - заявив Демедюк.

За його словами, активізація роботи російських соціальних мереж напередодні виборів може становити загрозу національній безпеці України.

Демедюк також додав, що активізація роботи додатку має на меті не надання користувачеві доступу до соціальної мережі без застосування додаткових сервісів для оминання санкцій, а збір даних громадян України та поширення дезінформації для впливу на громадську думку і маніпулювання нею.

"Такі дії зазвичай проводяться напередодні визначних подій. Нині це проведення в Україні місцевих виборів", - сказав заступник секретаря РНБО.

Нагадаємо, у 2017 році Петро Порошенко підписав указ, що вводить у дію рішення Ради національної безпеки й оборони від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Дія указу заблокувала доступ до соцмереж "ВКонтакте" і "Одноклассники" в рамках обмежень, накладених на Mail.Ru Group.