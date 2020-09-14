Зеленський затвердив Стратегію національної безпеки України

Документ вводить у дію рішення РНБО від 14 вересня 2020 року.

Президент Володимир Зеленський підписав указ "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року «Про Стратегію національної безпеки України»".

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Документ вводить у дію рішення РНБО від 14 вересня 2020 року "Про Стратегію національної безпеки України" та затверджує відповідну Стратегію.

Стратегія нацбезпеки і оборони розроблена за дорученням президента. Вона визначає основні напрями державної політики у сфері національної безпеки, зокрема: пріоритети національних інтересів та забезпечення національної безпеки, цілі та основні напрями державної політики у сфері національної безпеки; поточні та прогнозовані загрози національній безпеці та національним інтересам України з урахуванням зовнішньополітичних та внутрішніх умов; основні напрями зовнішньополітичної діяльності держави для забезпечення її національних інтересів і безпеки; напрями та завдання реформування й розвитку сектору безпеки і оборони; ресурси, необхідні для її реалізації.

У Стратегії наголошується, що Україна прагне миру, який є запорукою розвитку держави, а людина, її життя та здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека – найвища соціальна цінність.

"Кінцевою метою реалізації Стратегії є утвердження вільної, заможної, безпечної України, у якій панує право, де кожен може реалізувати свої таланти та здібності, де люди дихають чистим повітрям, п’ють чисту воду та з якою пов’яжуть долю їхні діти й онуки", - зазначається у документі.

Стратегія ґрунтується на трьох основних засадах державної політики у сфері нацбезпеки: стримування (розвиток оборонних і безпекових спроможностей для унеможливлення збройної агресії проти України); стійкість (здатність суспільства та держави швидко адаптуватися до змін безпекового середовища й підтримувати стале функціонування, зокрема шляхом мінімізації зовнішніх і внутрішніх уразливостей); взаємодія (розвиток стратегічних відносин із ключовими іноземними партнерами, насамперед з Європейським Союзом і НАТО та їхніми державами-членами, США, прагматичне співробітництво з іншими державами та міжнародними організаціями на основі національних інтересів України).

У Стратегії враховані останні зміни ситуації, пов’язані з кризовими явищами у світовій економіці, появою нових чинників, що впливають на стан міжнародного безпекового середовища, поширенням хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а також посиленням небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій природного й техногенного характеру.

Стратегія є основою для розробки інших документів стратегічного планування, які визначатимуть шляхи та інструменти її реалізації.

Нагадаємо, РНБО зазначала, що включить у Стратегію нацбезпеки умиротворення Росії.