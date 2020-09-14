Кабмін ухвалив рішення про аудит Фонду боротьби із COVID-19

Більш ніж половина фонду пішла на ремонт доріг.

Кабінет Міністрів 14 вересня ухвалив проєкт розпорядження щодо аудиту Фонду боротьби із COVID-19.

Про це повідомив представник уряду в Раді Василь Мокан.

"Кабінет Міністрів ухвалив проєкт розпорядження "Деякі питання здійснення державного фінансового контролю", яким зобов'язує:

Державну аудиторську службу забезпечити проведення заходів державного фінансового контролю використання коштів фонду;

відповідних головних розпорядників коштів державного бюджету, відповідальних виконавців, розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів забезпечити належні умови та надання всіх необхідних документів працівникам Державної аудиторської служби, що сприятиме ефективному і своєчасному виконанню завдань службою", - написав він у фейсбуці.

Представник Кабіну в парламенті наголосив, що аудит передбачений та узгоджений у меморандумі Міжнародного валютного фонду з Україною про економічну та фінансову політику, схваленому Радою директорів МВФ 9 червня 2020 року.

Нагадаємо, що у квітні в бюджеті створили Фонд боротьби з коронавірусом. Спочатку його обсяг планувався на рівні 64,7 млрд гривень. Ці кошти планували направляти на першочергові та пріоритетні напрямки протидії поширенню коронавірусу.

Однак у червні Верховна Рада проголосувала за зміни в держбюджет, дозволивши таким чином витрачати кошти з коронавірусного фонду на ремонт доріг.

У липні прем’єр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет Міністрів розподілив усі 66 млрд гривень Фонду боротьби з COVID-19. 35 млрд із цієї суми використають для реконструкції, ремонту й утримання автомобільних доріг.

На охорону здоров’я було виділено 16 млрд, повідомили у пресслужбі Міністерства фінансів. Ця сума – на підвищені зарплати медикам, забезпечення їх засобами індивідуального захисту, закупівлю обладнання для лікарень, будівництво та реконструкцію приймальних відділень опорних медзакладів.

Ще близько 7 млрд пішло на фінансування фонду з безробіття. З них 2,7 млрд виділено на допомогу з часткового безробіття. 1,2 млрд пішло для фізичних осіб-підприємців, які не можуть працювати через карантин.

2,5 млрд спрямовано на доплати військовослужбовцям, поліцейським і відповідним категоріям, які забезпечують життєдіяльність населення.

Докладніше про розподіл коштів із Фонду боротьби з коронавірусом читайте в матеріалі LB.ua "Золота рибка Кабміну: чи дійсно Україні був потрібен Фонд боротьби з COVID-19".