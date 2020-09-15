Кислиця підтвердив, що виступ Зеленського в ООН очікується 23 вересня

Президент України Володимир Зеленський планує взяти участь у дебатах високого рівня на 75-й Генасамблеї ООН 23 вересня.

Виступ відбудеться в режимі відеозвернення. Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, пише "Радіо Свобода".

"На жаль, цього разу буде перше в історії відкриття Генеральної асамблеї, на якому не будуть присутні делегації з-за кордону – ані президенти, ані міністри закордонних справ. Це будуть відеозвернення в записі. 23 числа, це другий день дебатів високого рівня, очікується виступ у форматі відеозвернення нашого президента. За іронією долі, завдяки тому, що це відеозвернення, мабуть, буде найбільша в історії кількість глав держав, які візьмуть участь у дебатах високого рівня", – відзначив український дипломат.

Кислиця додав, що повноцінну роботу комітетів ООН повинні відновити вже після завершення пандемії.

"Для нас принципово важливий Третій комітет. Це комітет, який займається правами людини, це той комітет, у якому ми будемо працювати для потреб просування резолюції з прав людини в Криму", – додав Кислиця.

Нагадаємо, що 15 вересня відбудеться офіційне відкриття 75-ї сесії Генасамблеї ООН, 21 вересня - урочисте святкування 75-ї річниці створення ООН, а 22 вересня - початок загальних дебатів.

На початку вересня прессекретарка українського президента Юлія Мендель повідомила, що президент Володимир Зеленський планує виступити на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй в онлайн-режимі 23 вересня.

Минулого року Зеленський уже виступав в ООН, він проголосив антивоєнну промову.