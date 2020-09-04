Зеленський планує виступити на Генасамблеї ООН в режимі онлайн

Виступ президента України запланований на 23 вересня у другій половині дня.

Президент Володимир Зеленський планує виступити на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй в онлайн-режимі.

Про це повідомила його прессекретарка Юлія Мендель, передає "Укрінформ".

"Не дивлячись на пандемію коронавіруса у світі і скасування великої кількості заходів, Генеральна асамблея ООН відбудеться в онлайн-форматі. Зокрема, на даний момент ООН підготувала попередню таблицю виступів глав держав і урядів на загальних дебатах 22-29 вересня", - зазначила Мендель.

Виступ президента України, за її словами, запланований на 23 вересня у другій половині дня.

Нагадаємо, 15 вересня відбудеться офіційне відкриття 75-ї сесії Генасамблеї ООН, 21 вересня - урочисте святкування 75-ї річниці створення ООН, а 22 вересня - початок загальних дебатів.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що хоче відвідати Генасамблею ООН і виголосити там промову, незважаючи на коронавірус.