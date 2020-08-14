Трамп хоче відвідати Генасамблею ООН і виголосити там промову, незважаючи на коронавірус

"Якщо це буде можливо, то я зроблю це", - пообіцяв президент США.

Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би у вересні відвідати Генасамблею ООН і виголосити там промову, якщо це не порушить заходів з боротьби проти COVID-19.

Про це він заявив на пресконференції у Білому Домі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я хотів би виголосити промову безпосередньо в ООН (не в режимі відеоконференції, ред.)", - сказав Трамп.

"Якщо це буде можливо, то я зроблю це", - пообіцяв президент США.

Також Трамп попередив, що через пандемію коронавірусу далеко не всі світові лідери зможуть приїхати на ГА ООН цього року.

Нагадаємо, на початку серпня Трамп заявив, що коронавірус у США відступає.

75-я сесія ГА ООН запланована на кінець вересня.