Глава Налоговой Любченко: "У людей огромное количество денег"
Глава Налоговой Любченко: "У людей огромное количество денег"
Хроніка протестів у Білорусі. День п'ятий. Текстова онлайн-трансляція
Хроніка протестів у Білорусі. День п'ятий. Текстова онлайн-трансляція
У Білорусі приземлився спецборт ПКС Росії, - Informnapalm
У Білорусі приземлився спецборт ПКС Росії, - Informnapalm
Кравчук пропонує нове формулювання замість "особливого статусу" Донбасу
Кравчук пропонує нове формулювання замість "особливого статусу" Донбасу
На Донбасі загинув український розвідник
На Донбасі загинув український розвідник
IT-галузь Білорусі пригрозила виходом з країни
IT-галузь Білорусі пригрозила виходом з країни
Он проснулся. Джо Байден наконец выбрал себе вице-президента
Он проснулся. Джо Байден наконец выбрал себе вице-президента
Білоруські демобілізовані силовики викидають свою форму і переходять на бік народу
Білоруські демобілізовані силовики викидають свою форму і переходять на бік народу
Святослав Пискун: "Очень тяжело в этой стране кого-то посадить"
Святослав Пискун: "Очень тяжело в этой стране кого-то посадить"
ГоловнаСвіт

Голова Європарламенту закликав Лукашенка припинити насильство та звільнити затриманих

"Народ Білорусі має право протестувати".

Голова Європарламенту закликав Лукашенка припинити насильство та звільнити затриманих
Давід-Марія Сассолі
Фото: politico.eu

Голова Європейського парламенту Давід Сассолі звернувся до президента Білорусі Олександра Лукашенка і закликав його припинити насильство стосовно мирних протестувальників.

Про це він написав у Twitter.

"Я закликаю президента Лукашенка припинити насильство та негайно звільнити затриманих. Народ Білорусі має право протестувати. Застосування жорстокої сили з боку державних органів повинно мати наслідки відповідно до міжнародного права", - наголосив Сассолі.

Нагадаємо, перші протестні акції в Білорусі розпочалися відразу після оголошення екзитполів президентських виборів, згідно з якими чинний президент Олександр Лукашенко набирав близько 80% голосів, а його головна опонентка Світлана Тихановська, яка напередодні збирала велелюдні мітинги, - лише близько 7%.

Протести тривали до пізньої ночі й охопили не тільки столицю, а й інші міста. До мітингувальників застосували силу. Мешканці повідомляли про вимкнення інтернету та мобільного зв'язку, не працювали місцеві ЗМІ. Акції тривають досі. Силовики застосовують проти мирних демонстрантів силу та спецзасоби. Тисячі людей затримані та поранені.

Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель збере в п'ятницю, 14 серпня, нараду Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ для обговорення, зокрема, президентських виборів у Білорусі.

Державний секретар США Майк Помпео закликав Білорусь до нових президентських виборів, які мають відбутися у присутності міжнародних спостерігачів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також