Голова Європарламенту закликав Лукашенка припинити насильство та звільнити затриманих

Голова Європейського парламенту Давід Сассолі звернувся до президента Білорусі Олександра Лукашенка і закликав його припинити насильство стосовно мирних протестувальників.

Про це він написав у Twitter.

"Я закликаю президента Лукашенка припинити насильство та негайно звільнити затриманих. Народ Білорусі має право протестувати. Застосування жорстокої сили з боку державних органів повинно мати наслідки відповідно до міжнародного права", - наголосив Сассолі.

I call on President Lukashenko to stop the violence and immediately release those who have been detained. The people of #Belarus have a right to protest. The use of brutal force by the state authorities should have consequences according to international law. — David Sassoli (@EP_President) August 13, 2020

Нагадаємо, перші протестні акції в Білорусі розпочалися відразу після оголошення екзитполів президентських виборів, згідно з якими чинний президент Олександр Лукашенко набирав близько 80% голосів, а його головна опонентка Світлана Тихановська, яка напередодні збирала велелюдні мітинги, - лише близько 7%.

Протести тривали до пізньої ночі й охопили не тільки столицю, а й інші міста. До мітингувальників застосували силу. Мешканці повідомляли про вимкнення інтернету та мобільного зв'язку, не працювали місцеві ЗМІ. Акції тривають досі. Силовики застосовують проти мирних демонстрантів силу та спецзасоби. Тисячі людей затримані та поранені.

Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель збере в п'ятницю, 14 серпня, нараду Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ для обговорення, зокрема, президентських виборів у Білорусі.

Державний секретар США Майк Помпео закликав Білорусь до нових президентських виборів, які мають відбутися у присутності міжнародних спостерігачів.