США розглянуть усі варіанти дій, які будуть спрямовані на благо народу в Білорусі

Американська сторона ще не визначилася, якою має бути реакція на останні події у Білорусі.

Сполучені Штати Америки наразі не визначилися, як реагуватимуть на останні події у Білорусі, але готові разом з європейськими партнерами розглянути варіанти дій, які підуть на благо народові цієї країни.

Про це державний секретар США Майк Помпео сказав у коментарі "Радіо Свобода".

"Нас неймовірно непокоїть ситуація з виборами, і ми глибоко розчаровані тим, що вони не були вільнішими і чеснішими... Ми бачили насильство і його наслідки; до мирних демонстрантів ставляться так, як не мають ставитися", - зазначив Помпео під час перебування з візитом у столиці Чехії, де розташована штабквартира "Радіо Свобода".

За його словами, американська сторона ще не визначилися з тим, якою має бути реакція на останні події у Білорусі. Але він запевнив, що США будуть співпрацювати "з нашими європейськими друзями, які цінують свободу і які так само занепокоєні тим, що відбулося".

Сполучені Штати можуть розглянути питання про припинення поставок нафти, як частину ймовірних санкцій проти Білорусі у зв’язку з кривавими придушеннями мирних демонстрантів, які виступають проти ймовірної фальсифікації виборів у цій колишній радянській республіці.

Держсекретар зазначив, що Штати розглянуть усі варіанти.

"Важливо позначити критерії. Що саме ми, на нашу думку, можемо зробити – і не тільки США односторонньо, а й у багатосторонньому порядку, – на благо народу Білорусі. Чи будуть це санкції, чи це будуть рішення щодо постачань – це ще тільки належить визначити. Вибори відбулися зовсім недавно, і ми маємо поспостерігати, як буде розвиватися ситуація в найближчому майбутньому", - сказав він.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки вважають, що владі Білорусі слід утриматися від застосування сили проти учасників акцій протесту і поважати свободу зібрань.

У Держдепі США розкритикували перебіг виборів президента в Білорусі. У своїй заяві держдепартамент зазначив:

"Були суттєві обмеження на допуск кандидатів до участі у виборах. Місцеві незалежні спостерігачі не могли отримати доступ на виборчі дільниці. Кандидатів від опозиції залякували, а мирних демонстрантів і журналістів - затримували. Все це зіпсувало процес виборів.

Ми закликаємо владу Білорусі не порушувати право громадян на мирне проведення акцій. Слід утриматися від застосування сили і відпустити затриманих без підстав".