У Білорусі приземлився спецборт ПКС Росії, - Informnapalm

RA-65690 – борт VIP-класу. На ньому літають військові рангом не нижче від заступника міністра оборони РФ з обслугою.

У Білорусі сьогодні приземлився спецборт Повітряно-космічних сил Росії.

За даними сервісу FlightRadar Ту-134АК з бортовим номером RA-65690 в середу, 12 серпня, о 9:44 вилетів з військового аеродрому Чкаловський в Московській області РФ. Потім його сигнал зафіксували в районі населеного пункту Замок в Мінській області Білорусі, повідомляє Informnapalm.

"Наразі невідомо, кого перекинули у Білорусь цим спецбортом, чи він відправлений з іншою метою прийняти когось на борт, або доставити вантаж", - йдеться у повідомленні.

Ту-134АК – літак з салоном підвищеної комфортності на 24 місця і салоном люкс на 13 пасажирів. Борти такого типу, як правило, мають засоби спецзв’язку і призначаються в основному для урядових перевезень. Також VIP-лайнер відрізняється наявністю других дверей з вбудованим трапом для пасажирів.

Відомо, що RA-65690 – це борт ПКС Росії VIP-класу. На ньому літають російські військові рангом не нижче від заступника міністра оборони РФ з обслугою.

"Серед версій у мережі також обговорюють, що: борт перекинув російських снайперів, або зброю, яку будуть використовувати проти протестувальників у Білорусі; борт повинен забрати бойовиків “ПВК Вагнера“, які раніше прибули у Білорусь групами, одна з груп була затримана КДБ Білорусі напередодні; мета борту виконати обидві дії, зазначені у попередніх версіях", - пише видання.

Крім літака з бортовим номером RA-65690, у Мінськ о 11:15 вилетів також інший російський борт з номером RA-65992. Через три години другий борт вилетів в зворотному напрямку у РФ.