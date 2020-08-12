Порошенко: "Білоруській владі необхідно негайно припинити насильство "

Білоруська влада повинна знайти відповідь на вимоги білоруського суспільства, яке прагне і готове до демократичних змін у житті держави. Так політичну кризу у Білорусі прокоментував експрезидент України Петро Порошенко.

"Насильству, масовим репресіям не місце в сучасному цивілізованому світі. Вважаю, що білоруській владі необхідно негайно припинити насильство проти своїх громадян і водночас не допустити провокацій і підбурювань до насильства. Це – перше.

По-друге, звільнити з в’язниць і місць утримання політичних в’язнів та мирних протестувальників і припинити переслідування політичних опонентів.

По-третє, забезпечити інклюзивний та відкритий діалог влади з білоруським суспільством. Поважати право на свободу ЗМІ та думки, як і безперешкодного доступу до всесвітньої мережі Інтернет", - зазначив Порошенко.

Також, на його думку, потрібно оголосити про проведення дострокових президентських виборів у Білорусі із широким залученням БДІПЛ/ОБСЄ та Ради Європи, запросити для спостереження представників провідних міжнародних організацій і структур.

Окрім того, експрезидент запропонував українській владі у контакті з партнерами по Люблінському трикутнику призначити Спеціального представника України щодо Білорусі, "який повинен активно сприяти врегулюванню ситуації і підтвердити стратегічну роль нашої держави в регіоні".

"Вкотре закликаю міжнародну спільноту: пильнуйте за діями російського агресора, який лише чекає зручної нагоди для того, щоб покінчити з білоруською державністю та незалежністю. ...Сьогодні Європа має думати і діяти стратегічно. Ми не маємо права втратити Білорусь. Нікому – ані білоруській владі, ані білоруському народу, ані Євросоюзу, і тим паче Україні – не потрібна Білорусь як західна провінція Російської неоімперії. Ми не маємо дати жодного шансу мародерству Кремля", - резюмував Порошенко.