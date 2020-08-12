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Ексзаступник міністра інфраструктури Кава став заступником міністра фінансів

Свого часу депутати Київради заблокували призначення Кави заступником Кличка.

Ексзаступник міністра інфраструктури Кава став заступником міністра фінансів
Фото: kievvlast.com.ua

Кабінет Міністрів призначив заступником міністра фінансів колишнього заступника міністра інфраструктури в уряді Арсенія Яценюка Олександра Каву.

Відповідне рішення прийнято під час засідання уряду в середу, 12 серпня.

Олександр Кава з грудня 2014 року по березень 2015 року обіймав посаду заступника міністра інфраструктури Андрія Пивоварського, до цього працював радником голови Київської міськдержадміністрації з питань транспорту.

У 2015 році балотувався до Київради від партії "Укроп".

Кава відомий не лише як експерт з транспорту, а й активний коментатор українських подій для російських ЗМІ. Свого часу депутати Київради заблокували його призначення заступником Кличка.

За часів Януковича Кава займав посаду координатора реформування транспортної галузі Координаційного центру з впровадження економічних реформ, сформованого президентом-утікачем.

Олександр Кава - уродженець Тернополя. Почав працювати на останньому курсі Києво-Могилянської академії - з 1999 року. Перший трудовий досвід - інвестиційна компанія "Проспект Інвестментс", у 2001-2003 - керівник аналітичної групи Fozzy Group, у 2003-2005 рр. - старший аналітик ІФГ "Сократ", у 2005 р. - старший аналітик ТОВ "Європейська фінансова група". 2006 року виступав як незалежний експерт і заснував Центр економічного і політичного аналізу.

Докладно про попередню діяльність новопризначеного заступника міністра фінансів читайте у статті "Кадрові граблі".

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Джерело: "Українські новини"
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