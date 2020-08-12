Кабмін ухвалив рішення про вихід України з трьох структур СНД

Кабінет Міністрів ухвалив низку урядових рішень щодо виходу України зі структур Співдружності Незалежних Держав (СНД).

Про це представник уряду в Раді Василь Мокан повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні уряд ухвалив три важливі рішення щодо подальшого виходу з СНД", - написав він.

Зокрема, Кабмін підтримав проєкт указу президента України "Про вихід України з Рішення про створення Ради командувачів Прикордонними військами" у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації, яка є однією із учасниць цієї угоди.

Також уряд ухвалив проєкт постанови "Про вихід з Угоди про співробітництво у підготовці і підвищенні кваліфікації військових кадрів для прикордонних військ держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав".

Кабінет Міністрів схвалив ще один проєкт постанови "Про вихід України з Угоди про створення Ради з культурного співробітництва держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав та Протоколу про внесення змін та доповнень до Угоди про створення Ради з культурного співробітництва держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав від 26 травня 1995 року".

"Дане рішення врегулює питання припинення культурного співробітництва України з РФ у зв'язку зі збройною агресією Росії проти України", - пояснив представник Кабміну в Раді.

На додачу до попереднього рішення, на засіданні 12 серпня уряд також прийняв проєкт постанови "Про денонсацію Угоди про співробітництво в галузі культури". Цю угоду було підписано 1992 року в Ташкенті.

"Наразі вихід із цих угод - це питання захисту національних інтересів і безпеки України", - наголосив Василь Мокан.

7 липня президент Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з Угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав - учасниць СНД.

Нагадаємо, Україна раніше вийшла з понад десятка таких угод.

23 січня 2019 року Кабінет Міністрів припинив дію трьох договорів, укладених у рамках Співдружності Незалежних Держав. У постанові уряду йдеться про припинення Угоди про міждержавний обмін економічною інформацією від 26 червня 1992 року, Угоди про обмін інформацією в галузі зовнішньоекономічної діяльності від 24 вересня 1993 року і Угоди про співпрацю в галузі зовнішньоекономічної діяльності від 15 травня 1992 року.

У травні 2018 року президент Петро Порошенко підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО про остаточне припинення участі України в роботі статутних органів СНД.