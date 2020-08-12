Почему взрыв в Бейруте намного ближе к Украине, чем кажется

Пока в Украине начинают потихоньку забывать о взрыве в Бейруте , а саму тему с аммиачной селитрой спускать на тормозах, собрал несколько интересных цифр и фактов в рамках подготовки аналитического материала . Ниже – краткое описание масштабов проблемы.

Фото: www.unian.ua

2,7 тысяч тонн аммиачной селитры, взорвавшейся в порту Бейрута – это более чем в три раза меньше, чем в данный момент находится в порту «Южный» на хранении. Акции активистов сегодня являются единственной надеждой на то, что проблему начнут как-то решать.

В украинских портах ежемесячно хранится и переваливается от 100 до 150 тысяч тонн аммиачной селитры, которая импортируется в основном из Грузии, Болгарии, Турции и Румынии.

В Украине, по разным оценкам, расположено более 600 складов по хранению этого взрывоопасного вещества. Насколько соблюдаются нормы хранения и какое количество аммиачной селитры концентрируется на этих складах – выяснить из открытых данных невозможно.

Основные производители аммиачной селитры в Украине – «Ривнеазот», «Азот» (Черкассы) и «Северодонецкое объединение «Азот». Все предприятия входят в холдинг «Остхем», который на прошлой неделе оперативно заявил о надлежащих условиях хранения аммиачной селитры на своих предприятиях, и что на их объектах постоянно проводятся комплексные плановые и внеплановые проверки такими ведомствами как СБУ, МЧС, Госэконадзор на соответствие требованиям безопасности.

В Украине из года в год растёт объём импорта аммиачной селитры. По данным Госкомстата, если в 2016 году объём импорта составил менее 100 тысяч тонн, то в 2017 он был уже около 340 тысяч, в 2018 – 440 тысяч и в 2019 году его объём составил 716 тысяч тонн.Кто и как контролирует весь этот объём, равный 250 «Бейрутам», а также его путь, начиная от его попадания в Украину и вплоть до внесения в почву? – крайне запутанный вопрос.

Импортёрами аммиачной селитры в Украину сегодня являются, как минимум, четыре десятка фирм, бенефициаров которых не всегда легко проследить. А даже если это понятно, то кто в Украине контролирует импортёров этого опасного вещества, и кто следит за тем, чтобы фирмы несли все необходимые расходы на безопасность?

Львиная доля импорта нитрата аммония в Украину (он же – аммиачная селитра) поставляется в Украину именно с «РуставиАзота», принадлежащего российской корпорации АФК «Система» олигарха Владимира Евтушенкова. Это именно та селитра, которая рванула в Бейруте.

Если в 2017 году лишь каждая пятая тонна нитрата аммония попадала в Украину через порт, то в прошлом году украинские порты приняли почти 70% всего импорта, что соответствует объёму в полмиллиона тонн. Многие украинские порты, как и бейрутский, не имеют ни специального оборудования, ни специализированных складов для хранения аммиачной селитры.

Херсонский морской порт перевалил в минувшем году более 150 тысяч тонн нитрата аммония (еще 33 тысячи тонн приходятся на речной порт Херсона). Три николаевских порта совместно перевалили еще около 120 тысяч тонн за год. Более 200 тысяч тонн перевалено в портах Одесской области (Одесса, Черноморск, Южный, Измаил и др.).

Суда перевозят единовременно по 20 тыс. тонн селитры, которая в течение месяца вагонами и машинами развозится из порта. С учетом сезонности товара в портах единовременно может храниться до 40 тыс. тонн селитры (в Бейруте взорвались 2,7 тыс. тонн).

Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю разобраться в проблеме и предложить меры, которые обезопасят Украину от трагедии, подобной той, что произошла в Бейруте.

Судя по тому, что в порту «Южный» даже не могут разобраться с лежащим там 2 года взрывоопасным грузом, вопрос завис где-то в стенах отечественного Кабмина всерьез и надолго. Чиновники, похоже, решили отделаться ритуальными действиями и заявлениями.