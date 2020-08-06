Що відбувається в Інституті книги, чи ми працюємо і що нового

У стратегії 4 цілі: Доступність, Пропозиція, Навички, Міжнародна дипломатія. Всі ми знаємо, що визначення цілей, місії, мети, завдань є першочерговими, але після прекрасного часу стратегування неминуче настають будні, а з ними час втілювати стратегію, реалізовувати програми і проєкти, добиватися закладених показників.

В середині березня міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський затвердив Інститутові стратегію, яку ми розробляли з допомогою його радника і нашого чудового колеги-видавця Антона Мартинова. Ну, не зовсім затвердив, сказав: можете працювати.

Фото: Інститут книги

І тільки ми до цього приступили, надіславши на затвердження перші нормативні документи в МКМС, як розпочалася пандемія, а за нею відставка уряду, реорганізація МКМС у МКІП, і довгі місяці очікування на призначення нового міністра. В Інституті життя на цей час, можна сказати, завмерло, але з призначенням Олександра Ткаченка на посаду міністра, а Лариси Петасюк на посаду його заступниці, яка опікується, в т.ч. книговиданням і читанням, все почало рухатися дуже швидко.

А ще перед тим народний депутат Ткаченко з командою переконали Кабмін у необхідності виділення для культури 1 млрд грн для підтримки інституційної спроможності креативних індустрій. З них для видавців призначено 150 млн грн і роздати їх треба дуже швидко. Уряд сподівається, що це буде зроблено до кінця жовтня.

Хто отримає гранти? Підприємці усіх форм власності, зареєстровані до 31 грудня 2019 р., які мають зареєстрований код діяльності 58.11, не мають заборгованостей перед бюджетом на 31.12.19 і видали у 2019 не менше 3 книжок накладом від 300 примірників кожна, які доступні у вільному продажі.

Не матимуть права на отримання грантів ті СПД, які не відповідають цим трьом критеріям, а також ті, які вже отримували аналогічні гранти з державного чи місцевих бюджетів. Видавництва навчальних закладів, які не є самостійними юридичними особами, також не зможуть претендувати на гранти.

Умови дуже лояльні, можливо аж занадто, і нам стало цікаво, скільки ж видавців може зголоситися в Інститут за отриманням гранту.

Переглянувши звіти за формою 1-В, які видавці надсилають до Книжкової палати, ми виявили, що таких приблизно 1200, а в Державному реєстрі суб’єктів підприємницької діяльності, який веде Держкомтелерадіо (зараз підпорядкований МКІП) понад 6500 тис, щоправда, виявити, скільки ж із них займаються видавничою діяльністю, неможливо. І тут треба поставити запитання: а чи цей реєстр дійсно потрібен? Чому звичайної реєстрації підприємницької діяльності і отримання коду недостатньо?

Таким чином, отримати грант зможуть і видавництва-велетні, і мікровидавництва, і це дуже важливо, тому що підтримки потребують усі, адже саме розмаїття видавничої пропозиції є цінним для задоволення споживчого попиту. Звісно, вони отримають різні суми. Величина гранту буде визначена за формулою, яка враховуватиме питому вагу доробку видавництва у всій пропозиції, і за кількістю виданих назв і за обсягом виданої книжкової продукції, що видається мені справедливим. Навчальна література, видана за держамовленням, з цього переліку має бути вилучена. На підтвердження ми проситимемо цілу купу різних документів.

Видавці матимуть можливість скерувати отримані кошти практично на все, що важливе для стабілізації і відновлення їхньої діяльності, крім капітальних витрат, тобто, придбати автомобіль чи земельну ділянку вони не зможуть. Головна мета виділення грантів – збереження робочих місць і, сподіваюся, ця мета буде досігнена

Обсяг і відповідальність цієї роботи – величезні. Як ми з цим впораємося у стислі строки – поки що не уявляю. Хіба що будемо просити волонтерів про допомогу в прийманні документів.

Нормативні документи на розподіл грантів інституційної підтримки поки що не затверджені, чекаємо в кінці серпня.

Вся інша робота в Інституті рухається, 54 українські книжки перекладаються щодуху на 21 мову, дослідження і онлайн заходи проводяться, каталоги готуються. З дня на день оголосимо приймання заявок на бібліотечні закупівлі, але про це та інші складні, цікаві й надихаючі речі про Український інститут книги я розповім наступного разу. Деколи це нагадує ситком, деколи трилер, але найчастіше – саме мотиваційно-надихаюче кіно про гартування духу й сили волі.

Ви спитаєте, що в нашій роботі надихаючого? Я захоплююся своєю командою, яка працює в дуже складних умовах з непередбачуваними і швидко змінними параметрами і я дуже ціную працівників і керівництво МКІП, які роблять все можливе, щоб нам допомагати і пришвидшувати проходження нормативних документів. Вони вже дуже багато допомогли, а далі буде ще краще! Однак, не здивуйтеся, якщо остаточний текст офіційного Порядку надання грантів інституційної підтримки буде зовсім інакшим, ніж те, що я тут написала. І насправді це несуттєво. Головне, щоб кошти нарешті потрапили до потребуючих, а пандемія випустила світ з чіпких обіймів.