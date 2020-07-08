Кабмін виділив 1 млрд грн для культури та креативних індустрій

Частину бюджету буде виділено на компенсацію втрат закладами культури за період карантину.

Сьогодні на засіданні Кабінет Міністрів проголосував за виділення фінансування культурної галузі, повідомив керівник Міністерства культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко на своїй сторінці у фейсбуці.

"Наразі маємо 1 млрд грн. Поки що не весь об’єм, який ми просили, але початок закладено", - зазначив міністр.

Виділяється:

590 млн - на гранти через УКФ для інституційної підтримки, стипендій самозайнятим митцям, підтримки проєктів у сферах культури та мистецтв, креативних індустрій та внутрішнього туризму;

150 млн – на гранти через Український Інститут Книги;

50 млн – на підтримку кіно через Держкіно;

100 млн - для проведення конкурсу МКІП з відбору проєктів на виробництво серіалів патріотичного спрямування.

Окрім того, заклали фінансування для створення електронного обліку культурної спадщини та культурних цінностей.

Як зауважив міністр, "щоб надалі, зокрема, не виникало «випадкових» нових забудов на їхньому місці".

Також частину бюджету буде виділено на компенсацію втрат закладами культури за період карантину: для оплати комунальних послуг, послуг з пожежної безпеки та охорони.

Нагадаємо, раніше Мінфін запропонував наполовину урізати витрати на культуру. В оприлюдненій заяві комітету йшлося, що Держкіно можуть урізати фінансування на 750 млн гривень (при загальному бюджеті в 775 млн гривень), Українському культурному фонду - на 500 млн гривень (з 697 млн гривень), Інституту книги - на всі 150 млн гривень. Також без фінансування планували залишити програми розкриття туристичного потенціалу (240 млн гривень), мобільності молоді (500 млн гривень).

Державні культурні інституції закликали змінити таке рішення.