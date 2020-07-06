Помер італійський композитор Енніо Морріконе

Італійський композитор і диригент Енніо Морріконе помер на 92-му році життя.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

За даними видання, музикант помер в ніч на 6 липня в клініці у Римі.

Повідомляється, що Морріконе потрапив до лікарні кілька днів тому з переломом стегнової кістки.

Енніо Морріконе - класик музики для кіно, видатний італійський композитор, аранжувальник і диригент. У 2007 році він отримав "Оскар" за видатні заслуги в кінематографі.

На його рахунку більше 400 робіт для кіно і телебачення. Він написав саундтреки до фільмів "Хороший, поганий, злий", "Професіонал", "Мерзенна вісімка". 2016 року був нагороджений "Оскаром" за музичний супровід для "Мерзенної вісімки".

Також Морріконе був трьохкратним лауреатом премії "Золотий глобус" (за музику до фільмів "Місія", "Легенда про піаніста" та "Мерзенна вісімка"), шість разів був нагороджений премією BAFTA.