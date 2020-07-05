Осенью появится онлайн-архив львовского неофициального искусства

Он будет посвящен альтернативной культуре Львова в период от "оттепели" до перестройки.

Осенью электронный архив украинского неофициального искусства расширится на один раздел, посвященный Львову.

Как сообщают инициаторы создания архива, «UU#Lviv» посвящен альтернативной художественной культуре Львова от периода "оттепели" до "перестройки" (с конца 1950-х до 1980х- годов).

Проект представит аналитическую записку и на нем выложат 16 профилей художников – Романа Сельского, Магрит Сельской, Богдана Сороки, Зиновия Флинты, Александры Цегельской, Карла Звиринского, Леопольда Левицкого, Александра Аксинина и других.

В процессе работы над архивом исследовали не только творчество отдельных художников, но и неформальные художественные круги, их деятельность и влияние на дальнейшее развитие украинской культуры. Куратором проекта стал львовский искусствовед Богдан Мисюга.

Роман Сельський. Пляж. 1960-ті. Зібрання галереї «Білий Світ»

Полный архив украинского неофициального искусства – на сайте Ukrainian Unofficial.