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ГлавнаяКультура

Осенью появится онлайн-архив львовского неофициального искусства

Он будет посвящен альтернативной культуре Львова в период от "оттепели" до перестройки.

Осенью появится онлайн-архив львовского неофициального искусства
Роман Сельський. Пляж. 1960-ті. Зібрання галереї «Білий Світ»

Осенью электронный архив украинского неофициального искусства расширится на один раздел, посвященный Львову.

Как сообщают инициаторы создания архива, «UU#Lviv» посвящен альтернативной художественной культуре Львова от периода "оттепели" до "перестройки" (с конца 1950-х до 1980х- годов). 

Проект представит аналитическую записку и на нем выложат 16 профилей художников – Романа Сельского, Магрит Сельской, Богдана Сороки, Зиновия Флинты, Александры Цегельской, Карла Звиринского, Леопольда Левицкого, Александра Аксинина и других.

В процессе работы над архивом исследовали не только творчество отдельных художников, но и неформальные художественные круги, их деятельность и влияние на дальнейшее развитие украинской культуры. Куратором проекта стал львовский искусствовед Богдан Мисюга.

Роман Сельський. Пляж. 1960-ті. Зібрання галереї «Білий Світ»
Роман Сельський. Пляж. 1960-ті. Зібрання галереї «Білий Світ»

Полный архив украинского неофициального искусства – на сайте Ukrainian Unofficial.

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