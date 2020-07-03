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​Минкультуры объявило о возобновлении финансирования Центра Довженко

Деньги обещают в течение одного-двух дней.

​Минкультуры объявило о возобновлении финансирования Центра Довженко
Фото: Осман Карімов

Министерство культуры и информационной политики объявило о возобновлении финансирования Национального центра Александра Довженко.

Об этом сообщил министр Александр Ткаченко, который подписал паспорт бюджетной программы "Государственная поддержка кинематографии" после согласования с Минфином.

"Сумма, которую получит центр - 7,6 млн грн. То есть мы полностью выделяем финансирование за все 10 месяцев вынужденного «простоя» как следствие карантина. Согласно плану, деньги начнут заходить в течение одного-двух дней", - написал Ткаченко в фейсбуке.

Он считает, что центр теперь сможет возобновить деятельность в нормальном режиме, а его сотрудники - вернуться к работе.

Напомним, что в конце мая Центр Довженко заявил о наступлении неплатежеспособности. Причиной неполучения госфинансирования в Центре назвали саботаж со стороны главы Госкино Марины Кудерчук и подачу ею в Минфин заниженных показателей финансирования Центра.

Национальный центр Довженко – государственное предприятие, где находится украинский киноархив и музей кино, проводятся исследования украинского кинонаследия, выставки, лекции и обсуждения, издаются книги об украинском кино. С ноября 2014 года его возглавляет Иван Козленко. 

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