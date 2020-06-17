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Заместительницей министра культуры стала Лариса Петасюк

Ранее она работала в Минкульте начальницей управления правового обеспечения.

Заместительницей министра культуры стала Лариса Петасюк
Лариса Петасюк
Фото: Детектор медіа

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на сегодняшнем заседании Комитета гуманитарной и информационной политики представил Ларису Петасюк как свою заместительницу.

Об этом сообщает Detector.Media.

Ранее Петасюк была заместителем руководителя секретариата Комитета по гуманитарным вопросам и информацийнои политики. До этого она раньше работала в Министерстве культуры начальницей управления правового обеспечения.

Напомним, в начале июня стало известно, что Петасюк претендует на должность первого заместителя министра культуры. Об этом свидетельствовала поданная ею в качестве кандидата на пост декларация, обнародованная на сайте НАПК.

Ткаченко был назначен министром культуры 4 июня. Подробнее читайте интервью с ним для LB.ua: "Для президента сфера культури – один з головних пріоритетів".

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