Заместительницей министра культуры стала Лариса Петасюк

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на сегодняшнем заседании Комитета гуманитарной и информационной политики представил Ларису Петасюк как свою заместительницу.

Об этом сообщает Detector.Media.

Ранее Петасюк была заместителем руководителя секретариата Комитета по гуманитарным вопросам и информацийнои политики. До этого она раньше работала в Министерстве культуры начальницей управления правового обеспечения.

Напомним, в начале июня стало известно, что Петасюк претендует на должность первого заместителя министра культуры. Об этом свидетельствовала поданная ею в качестве кандидата на пост декларация, обнародованная на сайте НАПК.

Ткаченко был назначен министром культуры 4 июня. Подробнее читайте интервью с ним для LB.ua: "Для президента сфера культури – один з головних пріоритетів".