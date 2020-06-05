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На должность первого заместителя министра культуры претендует Лариса Петасюк

Раньше она была замруководителя секретариата комитета ВР по гуманитарной политике.

На должность первого заместителя министра культуры претендует Лариса Петасюк
Лариса Петасюк
Фото: Facebook / Комітет гуманітарної та інформаційної політики

На пост первого заместителя министра культуры претендует Лариса Петасюк.

Об этом свидетельствует поданная ею в качестве кандидата на пост декларация, обнародованная на сайте НАПК.

Ранее Лариса Петасюк была заместительницей руководителя секретариата комитета ВР по гуманитарной и информационной политике, который возглавлял Александр Ткаченко.

Еще раньше она работала в Министерстве культуры – была начальницей управления правового обеспечения. Имеет юридическое образование, в начале нулевых работала в Национальном дворце "Украина", госпредприятии "Специализированное монтажное управление "Укркультмонтаж" при Минкульте.

Напомним, вчера Верховная Рада назначила министром культуры Александра Ткаченко, бывшего гендиректора холдинга"1+1".

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