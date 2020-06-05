На должность первого заместителя министра культуры претендует Лариса Петасюк

Раньше она была замруководителя секретариата комитета ВР по гуманитарной политике.

На пост первого заместителя министра культуры претендует Лариса Петасюк.

Об этом свидетельствует поданная ею в качестве кандидата на пост декларация, обнародованная на сайте НАПК.

Ранее Лариса Петасюк была заместительницей руководителя секретариата комитета ВР по гуманитарной и информационной политике, который возглавлял Александр Ткаченко.

Еще раньше она работала в Министерстве культуры – была начальницей управления правового обеспечения. Имеет юридическое образование, в начале нулевых работала в Национальном дворце "Украина", госпредприятии "Специализированное монтажное управление "Укркультмонтаж" при Минкульте.

Напомним, вчера Верховная Рада назначила министром культуры Александра Ткаченко, бывшего гендиректора холдинга"1+1".