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Ткаченко рассказал о приоритетах в работе в случае назначения министром культуры

Его назначение могут рассмотреть уже в четверг, если Кабмин подаст представление до заседания профильного комитета Рады. 

Ткаченко рассказал о приоритетах в работе в случае назначения министром культуры
Фото: Макс Требухов

Народный депутат от фракции "Слуга народа", глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко рассказал, чем в первую очередь планирует заниматься в случае назначения на должность министра культуры. Об этом пишет "Укринформ".

По словам Ткаченко, прежде всего он будет заниматься решением неотложных финансовых проблем министерства и завершит реформирование отрасли.

Он добавил, что для его назначения министром должно поступить соответствующее представление от правительства.

"У нас завтра Комитет, если представление будет, оно будет рассматриваться на Комитете и только после этого выноситься в зал Верховной Рады", - сказал Ткаченко.

Отвечая на вопрос о первых планируемых действиях, он отметил, что возглавляемый им Комитет в течение последних двух месяцев активно сотрудничал с Минкультуры и информполитики и исполняющей обязанности министра Светланой Фоменко.

"Мы вынуждены были заниматься многими проблемами, которые есть в министерстве. То, что мы очевидно видим сегодня, - это необходимость помощи культуре и креативным индустриям. Секвестр бюджета состоялся, к сожалению, все эти индустрии и культура в целом находятся сегодня не в лучшем положении, и самый главный для нас вопрос - это вопрос выживания и возможности поставить культуру и культурные индустрии на ноги из-за экономического кризиса, вызванного коронавирусом", - отметил Ткаченко.

Напомним, что 1 июня стало известно, что новым министром культуры может стать народный депутат от фракции "Слуга народа", бывший гендиректор "1+1 медиа" Александр Ткаченко. Его кандидатуру на заседании фракции "Слуга народа" поддержали почти единогласно.

Ранее заместитель главы Офиса Президента Юрий Костюк в комментарии LB.ua сообщил, что в Офисе президента хотят сформировать шорт-лист из трех кандидатов.

При этом он отказался называть конкретные фамилии кандидатур, которые рассматриваются на пост. "Мы думаем не только о министре, а о команде в целом", – добавил Костюк.

Он рассказал, что в ОП проводят консультации с "большим кругом" представителей культурной среды и просят, чтобы каждый порекомендовал кандидатов в министры.

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