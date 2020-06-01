Скончался композитор Мирослав Скорик

Он не дожил до 82-х лет немногим более месяца.

В возрасте 81-го года скончался советский и украинский композитор и музыковед Мирослав Скорик. Об этом на своей странице в Facebook сообщил оперный певец, главный режиссер Национальной оперы Украины им. Т.Г.Шевченко Анатолий Соловьяненко.

"Отошел в Вечность выдающийся деятель искусства и искренний, надежный друг - Мирослав Михайлович Скорик", - сообщил он.

13 июля Мирославу Михаиловичу исполнилось бы 82 года.

Скорик является автором музыки к фильмам "Тени забытых предков", "Гуси-лебеди летят", "Высокий перевал" и других лент.

Имеет звание Героя Украины за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии национального музыкального искусства, многолетнюю плодотворную композиторскую, педагогическую и общественную деятельность.

Также является владельцем ордена "За заслуги" I степени за весомый личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие Украины, высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд, ордена "За заслуги" II степени - за весомый личный вклад в увековечение памяти Ивана Франко, ордена "За заслуги" III степени - за значительный личный вклад в развитие украинского музыкального искусства, многолетнюю творческую и педагогическую деятельность.

Фото: facebook.com/anatoly.solovyanenko.9 Мирослав Скорик

Кроме этого, Скорик имеет знак отличия Президента Украины — юбилейную медаль "20 лет независимости Украины" за значительный личный вклад в социально-экономическое, научно-техническое и культурно-образовательное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения и многолетний добросовестный труд.

Самыми известными произведениями Мирослава Скорика является опера "Моисей", балет "Возвращение Баттерфляй", поэма "Сильнее смерти" и концерт для оркестра "Карпатский".