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Умер украинский поэт Моисей Фишбейн

Умер украинский поэт Моисей Фишбейн
Фото: facebook.com/oksent

На 74-м году жизни скончался украинский писатель, член Украинского ПЕН и Национального союза писателей Украины Моисей Фишбейн.

Об этом сообщил глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский.

"Сегодня вечером после тяжелой болезни скончался выдающийся украинский писатель Моисей Фишбейн. Об этом мне только что сообщила его супруга п. Елена", - написал Сидоржевский в фейсбуке.

Сидоржевський привел цитату из творчества писателя, которая свидетельствует о его гражданской позиции: "Украинский поэт не должен относиться положительно, или отрицательно к украинскому народу, более того - я украинский националист, каким должен быть каждый поэт".

Фишбейн - украинский поэт и переводчик еврейского происхождения, лауреат премии имени Василия Стуса, член Украинского ПЕН и Национального союза писателей Украины. Рыцарь ордена князя Ярослава Мудрого V степени.

Фишбейн родился 1 декабря 1946 в Черновцах. Окончил филологический факультет Киевского педагогического института.

С 1982 года жил в Германии, где в 1982-1995 годах работал в украинской и русской редакциях радиостанции "Свобода" корреспондентом, комментатором, редактором.

Писал свои стихи и переводил с десятка европейских языков. В 2003 году вернулся в Украину.

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