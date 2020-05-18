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В Запорожье мужчина ворвался в художественный салон с требованием убрать репродукцию "Лежащей обнаженной" Модильяни

Он угрожал разорвать ее, если увидит еще раз. 

В Запорожье мужчина ворвался в художественный салон с требованием убрать репродукцию "Лежащей обнаженной" Модильяни
Фото: Gallerix

В Запорожье мужчина ворвался в художественный салон, требуя убрать выставленную в окне репродукцию картины "Лежащая обнаженная" итальянского художника Амадео Модильяни. Об этом сообщили в аккаунте арт-салона в Instagram.

"Аргумент просто поразил: "Потому что мои дети смотрят на это го*но. Закончил угрозой, что если еще раз увидит, то вернется и разорвет", - сообщили представители салона.

Они подчеркнули, что впервые столкнулись с таким требованием. 

"Амадео Модильяни - всемирно признанный мастер, а за его "Лежащую обнаженную" в 2018 году на аукционе заплатили $157,2 млн", - добавили в арт-салоне.

Его представители также обнародовали видео с мужчиной и попросили помочь его опознать. Отмечается, что заявление в полицию уже написано.

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Як у Запоріжжі боролися з порнографією... роботи Модільяні "В мистецтві немає і не може бути нічого аморального..." - писав Роден. Ми теж так щиро вважали, нібито надворі ХХІ століття, люди стали свідомішими, припининили спалювати та псувати книги й предмети мистецтва. Принаймні, ми в це щиро вірили, коли відкривали Художній салон - галерею-магазин. Ми були впевнені, що глядач приходить до культурного закладу, щоби побачити те, що за складністю сприйняття хоча б на пару щаблів вище за телевізор. Але на жаль, ми були занадто замріяними... Сьогодні стався випадок, для характеристики якого бракує слів. Невідомий чоловік увірвався до Художнього салону з вимогою прибрати з вікна репродукцію Амедео Модільяні "Лежачу оголену". Аргумент просто вразив: "Тому що мої діти дивляться на це гівно" (перепрошуємо шановне панство за пряму цитату). Закінчив погрозою, що якщо ще раз побачить, то повернеться і розірве. З подібним дикунством ми зіткнулися вперше. Амедео Модільяні - це всесвітньо визнаний майстер, а за його "Лежачу оголену" в 2018 році на акціоні Sotheby’s заплатили 157,2 млн дол. І тепер дуже замислились, бо ця репродукція була частиною проєкту, який ми для вас задумали. То чи варто продовжувати? Звісно зафіксували звернення до поліції. На відео - затятий поборник моралі. Будемо дуже вдячні за допомогу в опізнанні. #artsalonzp #modiliani

Публикация от 🏛️Художній салон🏛️ (@artsalonzp)

Напомним, что в 2010 году картина Модильяни "Сидящая обнаженная на диване" была продана по рекордной на тот момент для его работ цене - за 68,96 миллионов долларов.

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