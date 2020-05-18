В Запорожье мужчина ворвался в художественный салон, требуя убрать выставленную в окне репродукцию картины "Лежащая обнаженная" итальянского художника Амадео Модильяни. Об этом сообщили в аккаунте арт-салона в Instagram.

"Аргумент просто поразил: "Потому что мои дети смотрят на это го*но. Закончил угрозой, что если еще раз увидит, то вернется и разорвет", - сообщили представители салона.

Они подчеркнули, что впервые столкнулись с таким требованием.

"Амадео Модильяни - всемирно признанный мастер, а за его "Лежащую обнаженную" в 2018 году на аукционе заплатили $157,2 млн", - добавили в арт-салоне.

Его представители также обнародовали видео с мужчиной и попросили помочь его опознать. Отмечается, что заявление в полицию уже написано.

Напомним, что в 2010 году картина Модильяни "Сидящая обнаженная на диване" была продана по рекордной на тот момент для его работ цене - за 68,96 миллионов долларов.