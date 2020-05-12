Книжный Арсенал перенесли на 2021 год из-за эпидемии коронавируса

В этом году состоится только онлайн-программа "Литература на экспорт".

Международный литературный фестиваль "Книжный Арсенал", который должен был состояться в конце мая, а затем – в конце лета 2020 года, перенесли на следующий год.

Как сообщается на сайте фестиваля, решение это принято в связи с "чрезвычайной ситуацией, сложившейся в Европе и мире из-за распространения COVID-19".

Организаторы отмечают, что в этом году состоится дистанционная профессиональная программа Книжного Арсенала, посвященная экспорту украинской литературы. Она пройдет с 19 мая по 10 июня.

Также в этом году состоятся Конкурс на лучший книжный дизайн и подростковый конкурс "Антитвір".

"Мы ответственно относимся к нашим обязательствам перед партнерами, участниками, гостями и посетителями Книжного Арсенала, – комментирует гендиректорка Мистецького Арсенала Олеся Островская. – Наша команда вложила много сил и времени в анализ всех рисков ближайших месяцев, и сейчас четко понятно, что в условиях неуверенности, в которых оказался мир из-за пандемии, проведение масштабного международного события в этом году слишком рискованно. Тем более, события, которое привлекает десятки тысяч гостей, посетителей и предусматривает активное общение".

Изначально 10-й Книжный Арсенал был запланирован на 20-24 мая 2020 года. Фокус-темой были заявлены "оптимисты скептики", куратором которой стал литературовед Ростислав Семкив.

Напомним, ранее сегодня Одесский международный кинофестиваль объявил о переносе своих дат и проведении фестиваля и кинорынка онлайн.