Заседание Совета по господдержке кино переносят уже второй раз подряд

Члены Совета по государственной поддержке кинематографии выступили с заявлением о том, что их заседание переносится второй раз подряд по инициативе Госкино.

Заседание должно было состояться 30 апреля, его перенесли на 6 мая. Но сегодняшнее заседание было отменено Госкино, представители которого объяснили это техническими неполадками.

На заседании Совет должен принять решение о распределении бюджетных средств. Новое заседание должно состояться 8 мая и члены совета призывают Госкино организовать его проведение.

Напомним, расходы на Госкино на 2020 сократили до 450 млн (изначально закладывалось 750 млн грн) из-за секвестра госбюджета.

Совет по государственной поддержке кинематографии создан в соответствии с новым законодательством в сфере кино. Члены совета распределяют деньги, выделенные Госкино, создают экспертные комиссии, которые рекомендуют, какие проекты должно поддерживать государство, и согласовывают изменения, которые вносятся в фильмы и проекты, получившие госфинансирование.

Текст заявления (укр.):

Заява Ради з державної підтримки кінематографії

Згідно з інформацією на сайті Держкіно, «Засідання Ради з державної підтримки кінематографії, заплановане на середу, 6 травня, з організаційно-технічних причин перенесено на п'ятницю, 8 травня, 11:00. Засідання Ради відбудеться дистанційно, в режимі онлайн-конференції, перегляд та запис засідання буде доступний на ресурсах Держкіно».

У зв’язку з цим Рада заявляє наступне.

Це вже друге скасування засідання Ради. Раніше оголошене засідання було перенесено на прохання Держкіно з 30 квітня на 6 травня.

Затягування з прийняттям рішень відповідно до оголошеного порядку денного, зокрема, рішення про розподіл бюджетних коштів у зв’язку з прийняттям ЗУ від 13.04.2020 №553-ІХ «Про внесення змін до ЗУ «Про державний бюджет України на 2020 рік», з нашої точки зору є неприйнятним, адже гальмує затвердження в установленому порядку Паспорта бюджетної програми і робить неможливим фінансування галузі кінематографії взагалі.

Прийняття рішення про розподіл коштів на поточний рік є прямим обов’язком Ради відповідно до ЗУ «Про державну підтримку кінематографії України». Рада має свій проект такого документу на 2020 рік, кожний пункт якого відповідає законодавству.

Оскільки відповідно до Закону забезпечення діяльності Ради виконує апарат Держкіно, трансляція засідань Ради має відбуватися технічними засобами Держкіно. Тому ми висловлюємо сподівання, що в п’ятницю 8 травня оголошене Держкіно засідання Ради з державної підтримки кінематографії відбудеться, де ми затвердимо і оголосимо своє рішення щодо розподілу коштів по формах державної підтримки кінематографії України.

Голова Ради з державної підтримки кінематографії

Андрій Дончик

Члени Ради:

Людмила Горделадзе

Віталій Докаленко

Сергій Зленко,

Максим Маган

Аркадій Непиталюк

Андрій Халпахчі

Олександр Шпилюк