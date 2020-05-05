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Перший бій

Епізод «Перший бій» з нашого з Тетяною Терещенко і Катериною Кириченко документального фільму «Слов’янськ. Початок війни» присвячений річниці першого великого боєзіткнення зведених сил АТО із ворогом у с.Семенівка 5 травня 2014 року.

Зведена група спецпризначенців Національної гвардії України із загонів "Омега" і "Ягуар", офіцерів групи ЦСО "Альфа" зі Служби безпеки України за підтримки армійців-десантників 95 окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України під час передислокації з аеродрому Краматорська до базового табору «Луна» в м.Ізюм вели кількагодинний бій із терористами Гіркіна. Розповідають про ті часи: Арсен Аваков, безпосередні учасники бою Олександр Волошині та екс-командувач НГУ генерал-лейтенант Ю.Аллєров. Його син, офіцер "Омеги" Владислав, так само був у тому бою разом із нинішнім командиром "Альфи" Устименком, братом Сергія Кривоноса Станіславом, а також Сергієм «Асса» Асавелюком та іншими. Загинули офіцери СБУ Лужевський та Аніщенко, прапорщик-гвардієць Долінський з військової частини 3028 Національної гвардії України. Унікальне відео бою зняте у тріплекс БТР одним із водіїв і передане вперше Сергієм Гальченком.

Пам‘ятаймо ті героїчні і трагічні події.

Епізод &quot;Перший бій&quot; з фільму &quot;Слов`янськ. Початок війни&quot;

Артем Шевченко Артем Шевченко , Директор Департаменту комунікацій МВС України
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