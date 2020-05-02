"Земля голубая, будто апельсин" победила в двух конкурсах на Docudays UA

Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA объявил победителей.
Как сообщается на сайте фестиваля, украинский фильм "Земля голубая, будто апельсин" Ирины Цилык, победил в двух конкурсах – DOCU/Мир и DOCU/Украина.
Фильм отметили за "креативность режиссерских решений и позитивных персонажей" и за то, что он "прославляет форму документального кино".
Напомним, ранее в этом году работа Цилык была отмечена на кинофестивале "Санденс" в Штатах.
Специальное упоминание в международном конкурсе получил фильм "Причина" Андреса Фигередо.
Главный приз в короткометражном конкурсе ушел фильму "Грейки" Энрика Рибеса (Испания), а специального упоминания удостоился "Круговорот" Алексея Радинского.
В правозащитном конкурсе Rights Now! победил фильм "Полуночный путешественник" Хассана Фазили, а фильмы "Будда в Африке" Николя Шеффер и "War Note" Романа Любого получили специальное упоминание.
"War Note" также получил приз зрительских симпатий и приз имени Андрея Матросова от организаторов фестиваля.
Некоторые фильмы из программы Docudays UA будут доступны на сайте docuspace.org до 10 мая.