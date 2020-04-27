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Нардепы обратились к правоохранителям с целью проверки фактов привлечения детей к съемкам сцен насилия в проекте "Дау"

Комитет гуманитарной и информационной политики настаивает, что режиссер Илья Хржановский не может быть причастным к созданию мемориала "Бабий Яр". 

Нардепы обратились к правоохранителям с целью проверки фактов привлечения детей к съемкам сцен насилия в проекте "Дау"
Ілья Хржановський на прес-конференції на Берлінале-2020
Фото: EPA/UPG

Народные депутаты Комитета гуманитарной и информационной политики направили письма в правоохранительные органы с целью проверки фактов привлечения детей к натуральным кадрам насилия в фильме Ильи Хржановского "Дау. Дегенерация".

Было выяснено, что в съемках принимали участие воспитанники одного из интернатов Харькова, сообщили на странице Комитета в Facebook.

"Малолетним детям, особенно младенцам, в процессе кинопроизводства могли быть причинены физическая боль или моральные страдания путем насильственных действий. Такое участие детей в кадрах этого фильма могло привести к психологическим и психическим травмам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Хржановский привлечен к работе над созданием новой концепции будущего Мемориального центра "Бабий Яр". Члены комитета считают, что Хржановский не может быть причастным к деятельности мемориала.

"Подобные факты профессиональной деятельности идут в разрез с идеологией центра, которая заключается в защите общечеловеческих ценностей и недопустимости любого насилия. Соответствующее заявление мы направили генеральным директорам Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" и благотворительного фонда "Мемориал Голокоста "Бабий Яр", - заявил нардеп Александр Ткаченко.

Напомним, что Национальная полиция будет вести расследование относительно создателей фильма "Дау. Дегенерация", где, по сообщению уполномоченного по правам детей Николая Кулебы, были задействованы младенцы из интернатов.

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