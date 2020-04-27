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Депутаты проигнорировали почти половину голосований во время карантина, - КИУ

Это самый низкий показатель за все время работы Рады IX созыва.

Депутаты проигнорировали почти половину голосований во время карантина, - КИУ
Архивное фото
Фото: facebook/Евгения Кравчук

Во время карантина показатели участия народных депутатов в голосованиях Верховной Рады ухудшились, сообщает Комитет избирателей Украины.

Так, с начала карантина состоялось восемь пленарных заседаний парламента (17, 30 марта, 13, 16 и 25 апреля), на которых было проведено 384 голосования.

"В среднем один депутат принял участие (нажал «за», «против» или «воздержался») только на 57% голосований Рады. Таким образом, народные депутаты проигнорировали почти половину голосований во время карантина. Это самый низкий показатель за все время работы ВР IX созыва", - говорится в сообщении.

Для сравнения: в марте показатели участия в голосованиях были на уровне 66%, феврале - 73%, январе - 82%, декабре - 79%, ноябре - 80%, октябре - 65%, сентябре - 71%, отмечают в КИУ.

Всего 51 народный депутат принял участие в менее 10% голосований Рады во время карантина. Трое депутатов приняли участие в 100% голосований (Александр Бакумов, Георгий Мазурашу, Александр Литвинов).

Активно голосовали депутаты "Слуги Народа" (в среднем приняли участие в 84% голосований) и "Европейской солидарности" (75%). У группы "Доверие" показатели на уровне 64%, у "Голоса" - 57%, у "ОПЗЖ" - 56%, у "Батькивщины" - 50%. Депутаты группы «За будущее» в среднем приняли участие лишь в 39% голосований.

"Во время карантина народные депутаты рассматривали не только законы, направленные на борьбу с коронавирусом, но и ряд других важных решений. В частности, был принят так называемый закон о рынке земли, который сопровождался значительным количеством правок. Именно это существенно повлияло на низкие показатели участия депутатов в голосованиях. Ведь традиционно рассмотрение поправок воспринимается многими депутатами как техническое голосование, в которое не стоит особо вникать. Однако, кроме этого, некоторые фракции и группы сознательно саботировали голосование по отдельным вопросам, мотивируя это своей политической позицией и полным неприятием предложенных законодательных изменений", - прокомментировал глава КИУ Алексей Кошель.

Напомним, ранее КИУ проанализировал посещение фракциями и группами Рады пленарных заседаний во время карантина.

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