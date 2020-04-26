​Южанина назвала остановку соцвыплат единственной альтернативой кредиту МВФ

Депутат Верховной Рады Нина Южанина заявила, что отсутствие кредита Международного валютного фонда грозит дефолтом или полным прекращением социальных выплат.

Об этом говорится в ее комментарии по итогам внеочередного заседания парламента 24 апреля, обнародованном в Youtube.

Она напомнила, что для новой кредитной программы Верховная Рада должна принять так называемый "антиколомойский закон". С понедельника профильный комитет рассмотрел 16 тысяч поданных поправок, но остановил работу, когда осталось меньше 100 поправок.

По мнению Южнаниной, это свидетельствует об умышленном затягивании рассмотрения законопроекта.

"За четыре дня упорного труда мы прошли и остановились на 16300-й поправке. Сегодня [24 апреля] можно было в 9 утра дорассмотреть или вчера работать не до 18, а до 19 часов - и мы бы уже сегодня вышли на рассмотрение этого проекта закона", - сказала Южанина в день последнего внеочередного заседания.

Она отметила, что принятие банковского закона позволит усовершенствовать сложные процедуры, связанные с прекращением работы обанкротившихся финучреждений, и подчеркнула, что времени осталось мало.

"Для того, чтобы не было дефолта без кредита МВФ, сейчас надо прекратить все выплаты из бюджета. Тогда дефолта не будет. Если Украина на это согласится - чтобы все социально защищенные статьи остановить, все - ни пенсий, ни пособий малообеспеченным семьям, ни на детей, ни субсидий. Уже очень немного времени осталось. С такой экономической стагнацией у нас уже сейчас будет совсем ограниченный ресурс поступлений - я даже не знаю, будет ли возможность для финансирования армии", - предостерегла Южанина.

"Мы стоим в очереди из 103 стран, которые уже попросили у МВФ о помощи и о кредитовании. Принципиально принять законопроект и сделать это как можно быстрее, а не затягивать время", - подчеркнула депутат.