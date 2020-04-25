Бывший глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов считает, что его увольнение, как и увольнение председателя Таможенной службы Максима Нефьодова, было ничем не обоснованным "политическим решением".

Об этом он заявил в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером", передает РБК-Украина.

"Я считаю, что это является изменением курса. Решение политическое. Эти решения не имеют никакого основания в отношении эффективности", - сказал Верланов.

Бывший глава налоговой до сих пор не знает, кто именно инициировал его увольнение, а его самого даже не пригласили на заседание Кабмина.

"У меня нет информации, кто инициировал представление, потому что нас не звали [на заседание Кабмина]. Думаю, что мы поднимем эти материалы, они будут в прессе завтра-послезавтра", - добавил уволенный глава налоговой.

По его словам также, никаких консультаций по поводу этого решения с ним не проводилось.

"Министр финансов не проводил никаких консультаций со мной как с председателем Государственной налоговой службы, кстати мы участвовали в конкурсе и у нас пятилетний контракт, хотя законодательство было изменено, но чисто по-человечески надо было поговорить с нами. Этого сделано не было", - говорит Верланов.

Бывший глава налоговой утверждает, что смена курса произошла сразу после встречи президента Владимира Зеленского с представителями бизнеса в феврале.

К причинам увольнения он также относит выполнение плана по сбору налогов впервые за восемь лет, и работа налоговой может не нравиться политическим оппонентам.

"Государственная налоговая служба впервые за восемь лет в 2019 году выполнила план, первые шесть месяцев 2019 - было недовыполнение, вторые шесть месяцев и последние четыре мы выполнили и перевыполнили план. Выполняется впервые за четыре года план по акцизам, по водочным изделиям. Я думаю, что это все не нравится нашим политическим оппонентам", - сообщил Верланов.

Кроме того, Верланов сообщил, что 24 апреля подал в Офис генпрокурора заявление с просьбой зарегистрировать уголовное производство по факту ложного сообщения о преступлении экс-министром финансов Игорем Уманским.

"Вчера мною было подано заявление в Офис генерального прокурора по заявлениям Игоря Уманского относительно ложного сообщения о преступлении. Я думаю, что как раз за 6 месяцев мы поставим в этой ситуации точку", - сказал он.

Напомним, что Верланов выиграл конкурс на занятие должности главы Налоговой весной 2019 года. До этого он работал заместителем министра финансов, занимал должность партнера в юридической фирме Sayenko Kharenko, был сопредседателем юридического правового комитета Американской торговой палаты в Украине, юристом в PwC.

24 апреля 2020 года Кабинет министров уволил Верланова.