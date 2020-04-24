Кабмин определилися с врио глав Таможенной и Фискальной служб

В ближайшие дни будут назначены новые руководители ведомств.

Кабинет министров назначил временным исполняющим обязанности главы Государственной таможенной службы Игоря Муратова. Временным исполняющим обязанности главы Государственной налоговой службы назначен Махаил Титарчук.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Сейчас исполнение обязанностей председателя Таможни временно возложены на руководителя одного из департаментов ДТС Игоря Муратова, а исполнение обязанностей председателя Налоговой - на Михаила Титарчука, заместителя председателя ГНС", - говорится в сообщении.

Кабмин обещает, что в ближайшие дни будут назначены новые руководители данных ведомств.

Ранее сегодня Кабинет министров уволил Сергея Верланова с должности главы Государственной налоговой службы, а Максима Нефьодова - с должности главы Государственной таможенной службы.

На их увольнении настаивал уволенный 30 марта с должности министра финансов Игорь Уманский.