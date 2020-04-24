Кабмин определилися с врио глав Таможенной и Фискальной служб

Кабинет министров назначил временным исполняющим обязанности главы Государственной таможенной службы Игоря Муратова. Временным исполняющим обязанности главы Государственной налоговой службы назначен Махаил Титарчук.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
"Сейчас исполнение обязанностей председателя Таможни временно возложены на руководителя одного из департаментов ДТС Игоря Муратова, а исполнение обязанностей председателя Налоговой - на Михаила Титарчука, заместителя председателя ГНС", - говорится в сообщении.
Кабмин обещает, что в ближайшие дни будут назначены новые руководители данных ведомств.
Ранее сегодня Кабинет министров уволил Сергея Верланова с должности главы Государственной налоговой службы, а Максима Нефьодова - с должности главы Государственной таможенной службы.
На их увольнении настаивал уволенный 30 марта с должности министра финансов Игорь Уманский.