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Кабмин определилися с врио глав Таможенной и Фискальной служб

В ближайшие дни будут назначены новые руководители ведомств.

Кабмин определилися с врио глав Таможенной и Фискальной служб
Фото: Lb.ua

Кабинет министров назначил временным исполняющим обязанности главы Государственной таможенной службы Игоря Муратова. Временным исполняющим обязанности главы Государственной налоговой службы назначен Махаил Титарчук.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Сейчас исполнение обязанностей председателя Таможни временно возложены на руководителя одного из департаментов ДТС Игоря Муратова, а исполнение обязанностей председателя Налоговой - на Михаила Титарчука, заместителя председателя ГНС", - говорится в сообщении.

Кабмин обещает, что в ближайшие дни будут назначены новые руководители данных ведомств.

Ранее сегодня Кабинет министров уволил Сергея Верланова с должности главы Государственной налоговой службы, а Максима Нефьодова - с должности главы Государственной таможенной службы.

На их увольнении настаивал уволенный 30 марта с должности министра финансов Игорь Уманский.

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