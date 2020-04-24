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Саакашвили назвал два ключевых для себя направления на должности вице-премьера по реформам
Саакашвили назвал два ключевых для себя направления на должности вице-премьера по реформам
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​Саакашвили ожидает голосования за его назначение 30 апреля

Он также заявил, что "по-прежнему, готов помогать, консультировать".

​Саакашвили ожидает голосования за его назначение 30 апреля
Фото: facebook/Oleksandr Kosariev

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили считает, что Верховная Рада может рассмотреть вопрос о его назначении вице-премьер-министром на заседании 30 апреля.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Конечно, были надежды, что сегодня состоится голосование за мою кандидатуру на должность вицепремьер-министра, но я остаюсь уверенным в поддержке президента Зеленского и большинства депутатов из "Слуги народа" и других фракций, поэтому будем готовиться к голосованию в четверг", - написал Саакашвили.

Он также заявил, что "по-прежнему, готов помогать, консультировать и приобщаться ко всем попыткам реформировать обанкротившуюся старую систему, которая царит в Украине".

"ольшой общественный резонанс, связанный с сегодняшними событиями, доказывает, что есть широкое понимание, что нужны серьезные и быстрые изменения, и это дает надежду на нашу общую победу", - добавил Саакашвили.

Напомним, информация о возможном назначении Саакашвили на должность вице-премьера по реформам подтвердили LB.ua несколько источников во власти. Во внутренних дискуссиях "Слуг народа" особо подчеркивалось, что инициатива представления Саакашвили исходила от Банковой.

Сам Саакашвили назвал честью предложение войти в команду президента Владимира Зеленского. По его словам, на должности вице-премьера по реформам он видит два ключевых задания - переговоры с Международным валютным фондом и дерегуляцию. Кроме того, Саакашвили сообщил, что президент Зеленский хочет сделать его переговорщиком с МВФ.

24 апреля замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что сегодня Рада не будет рассматривать назначение Саакашвили. Кандидату в вице-премьеры, по словам нардепа, еще "нужно пройти путь общения с фракциями". Также источники LB.ua в "Слуге народа" сообщили, что у фракции нет необходимых для его назначения  226 голосов, и "нет даже 220". В то же время отмечается, что Саакашвили могут назначить и.о. и без голосования парламента, - по решению правительства.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что, в случае назначения Саакашвили, отзовет посла в Украине для консультаций.

Саакашвили был президентом Грузии с 2004-го по 2013 год. В июне 2018 года его заочно приговорили к шести годам тюрьмы по делу об избиении депутата парламента страны Валерия Гелашвили в 2005 году. Кроме того, он является фигурантом еще нескольких уголовных дел.

Сейчас Саакашвили является гражданином Украины.

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