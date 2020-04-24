Порошенко требует внести банковский закон в повестку дня

Верховная Рада должна немедленно проголосовать во втором чтении и в целом банковский закон, необходимый для получения программы финансирования от МВФ, поскольку ситуация в экономике угрожающая. Об этом заявил пятый Президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко. Он напомнил, что окончательное принятие этого критически важного закона блокируется провластным монобольшинством.

«Мы требовали и требуем немедленно поставить банковский закон в повестку дня сессии. Сегодня в Верховной Раде этого закона нет. Сегодня - ибо все, кто давал поправки для того, чтобы замедлить принятие закона, относятся к фракции «Слуга народа», и власти надо определиться - она с Украиной или она с Коломойским», - подчеркнул Порошенко.

«Сегодня же проголосовать закон, сегодня получить транш МВФ. Наши совместные усилия привели к тому, что Европейская Комиссия и Европейский Парламент приняли решение об увеличении макрофинансовои помощи до 1,2 млрд евро. 600 млн, которые должны поступить без каких-либо предварительных условий, включить в состав государственного бюджета и уже с завтрашнего дня начинать работать», - призвал экс-президент.

«Чего мы тянем? Мы будем требовать, чтобы никаких других вопросов в повестке дня не было, кроме трех вопросов - оборона, врачи и социальная поддержка людей и поддержка экономики», - отметил лидер «Европейской Солидарности».