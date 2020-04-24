Теперь документ сможет подписать Разумков, а после него - Зеленский.

Верховная Рада разблокировала подписание закона об изменениях в регламент, который позволяет рассмотреть так называемый антиколомойский законопроект по особой процедуре.

На внеочередном заседании депутаты не проголосовали ни за одну из четырех проектов постановлений, которые требовали отменить решение Рады о принятии в целом законопроекта "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады о противодействии злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры".

Спикер парламента Дмитрий Разумков не мог подписать законопроект до тех пор, пока парламент не рассмотрел бы все проекты постановлений.

Проекты постановлений подали нардепы Тарас Батенко, Ирина Констанкевич из группы "За будущее" (№ 1043-П), Александр Дубинский от "Слуги народа" (1043-П1), внефракционный Антон Поляков (1043-П2) и Ольга Василевская-Смаглюк от "Слуги народа" (1043-П3).

Напомним, что к "антиколомойскому" закону подали больше 16 тысяч поправок. Если депутаты решились бы войти в их рассмотрение по обычной процедуре, это могло бы затянуться на многие месяцы, и работа парламента была бы заблокирована. Самое большое количество правок подал Антон Поляков.

На внеочередном заседании 16 апреля Верховная Рада ввела особую процедуру принятия законопроекта №2571-д о гарантиях невозвращения банков бывшим владельцам (так называемый "антиколомойский" закон).

Депутаты прописали в регламенте: если к законопроекту (кроме проекта кодекса или законопроекта по спецпроцедуре) перед вторым чтением подали поправки в количестве, в пять раз превышающем количество статей проекта (но не меньше 500), его можно рассматривать по особой процедуре.

В тот же день Верховная Рада зарегистрировала 4 проекта постановлений об отмене результатов голосования за законопрооект об упрощении процедуры рассмотрения большого количества поправок к законопроектам. Это и заблокировало подписание принятого законопроекта спикером Рады Дмитрием Разумковым.