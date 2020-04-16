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Нардепы заблокировали подписание Разумковым законопроекта об изменениях в регламент поданными постановлениями

Спикер не сможет подписать документ, пока Рада не рассмотрит проекты постановлений. 

Нардепы заблокировали подписание Разумковым законопроекта об изменениях в регламент поданными постановлениями
Фото: facebook/Евгения Кравчук

Верховная Рада зарегистрировала 4 проекта постановлений об отмене результатов голосования за законопрооект об упрощении процедуры рассмотрения большого количества поправок к законопроектам. Это блокирует подписание принятого законопроекта спикером Рады Дмитрием Разумковым, пока парламент не рассмотрит постановления, пишут "Українські новини".

Проекты постановлений подали нардепы Тарас Батенко, Ирина Констанкевич из группы "За будущее" (№ 1043-П), Александр Дубинский от "Слуги народа" (1043-П1), внефракционный Антон Поляков (1043-П2) и Ольга Василевская-Смаглюк от "Слуги народа" (1043-П3).

"Согласно законодательству, пока Рада не рассмотрит эти проекты постановлений, председатель парламента Разумков не имеет права подписывать соответствующий закон", - уточнили в агентстве.

Напомним, что на внеочередном заседании 16 апреля Верховная Рада ввела особую процедуру принятия законопроекта №2571-д о гарантиях невозвращения банков бывшим владельцам (так называемый "антиколомойский" закон).

Депутаты прописали в регламенте: если к законопроекту (кроме проекта кодекса или законопроекта по спецпроцедуре) перед вторым чтением подали поправки в количестве, в пять раз превышающем количество статей проекта (но не меньше 500), его можно рассматривать по особой процедуре.

Напомним, что к "антиколомойскому" закону подали больше 16 тысяч поправок. Если депутаты решатся войти в их рассмотрение по обычной процедуре, это может затянуться на многие месяцы, и работа парламента будет заблокирована. Самое большое количество правок подал Антон Поляков. 

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